Waarom zou je NFC in je stoel of bank willen?

Een onderzoeksteam heeft techniek ontwikkeld waarmee jouw meubels NFC functionaliteit krijgen. Leuk, maar waarom?

Near Field Communication (NFC) heeft recent een hoop zaken een stuk gemakkelijker gemaakt. Vooral met je smartphone. NFC is bijvoorbeeld de techniek die ervoor zorgt dat je contactloos kunt betalen met je smartphone. Er zijn andere soorten techniek die NFC leuk kunnen maken, maar dat duurt nog even.

NFC in je meubels

Een onderzoeksteam van WiTech heeft nu bijvoorbeeld een grappige toepassing voor NFC gevonden: in je meubels!

Bovenstaande video laat zien hoe het werkt, je kunt op je apparaten reageren door de bank aan te raken. Op zich toffe techniek.

Waarom?

De interessantere vraag is echter: waarom wil je NFC in je meubels? Bijvoorbeeld om externe apparaten te bedienen… met je bank! Zo zou je bijvoorbeeld lichtknopjes onder je bankkussens kunnen stoppen zodat je op de bank kunt drukken om je licht aan te zetten. Dit kan al met NFC, maar wat het werk van WiTech interessant maakt is dat het in kussens geïntegreerd kan worden door het in de stof te weven. Zo kun je dit alles in je bank inbouwen en is je meubilair ineens nuttig, zonder dat het er anders uit ziet.

Gevonden voorwerpen

Ook kun je naast NFC in je meubels ook een NFC chip in andere alledaagse voorwerpen stoppen. Dan zou NFC ineens werken als een soort Apple AirTag: je zou dan die objecten makkelijk kunnen lokaliseren en bijvoorbeeld kunnen toevoegen aan je smart home-systeem. Het gaat dus echt om het ‘slimmer’ maken van al je alledaagse spullen. Je verwacht het niet!

Wat er gaat gebeuren met de techniek is natuurlijk nog niet bekend. Het klinkt als een leuke toevoeging aan objecten, zonder deze substantieel te veranderen. We zien graag meer. (via WiTech Lab)