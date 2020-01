Waarschuwing: deze 30 Apps uit Google PlayStore pikken alles

Ze planten adware, gebruiken ongevraagd jouw camera. jatten foto's en sturen porno.





Het is weer raak met populaire apps in de Google Play store. Nadat we vorige week waarschuwden voor 17 frauduleuze apps slaat deze keer een nieuwswebsite alarm. Het blijkt dat 30 populaire apps op het gebied van beauty, die bij elkaar meer dan 1,3 miljard keer gedownload zijn, allerlei verboden praktijken uithalen met jouw smartphone.

Zo is er één app die zonder enige toestemming jouw camera aanzet. Andere apps sturen malware of verzamelen en verkopen gegevens (inclusief foto’s) die ze op jouw smartphone vinden. Ook het zenden van spyware, addware en malware blijkt schering en inslag. Een app lokte gebruikers zelfs naar pornosites om daarna ongevraagd foto’s van die gebruikers te maken en te verzamelen.

Het opvallende is dat de meeste apps die het mogelijk maken om bijvoorbeeld filters over foto’s te leggen allemaal uit China en Hongkong afkomstig zijn. Sterker nog, het vermoeden is dat er drie bedrijven, Coocent, KX Camera Team en Dreams Room, achter al deze apps schuil gaan.

De auteurs van ons bron-artikel stellen dat de bedrijven al een kwalijke reputatie hebben. Bij controle vandaag bleek dat de twee apps met de meeste downloads (de overige apps controleerde ik niet) nog steeds te downloaden zijn in Google Play store. Vraag is waarom Google, die deze informatie al sinds december schijnt te weten, niet ingrijpt. Andere vraag is waarom Google deze bedrijven, die kennelijk al een historie hebben, toch toestaat om nieuwe apps in haar Google Play store aan te bieden. Ook kun je jezelf afvragen waarom de eigen cybersecurity-maatregelen van Google en andere technologiereuzen dit soort apps niet detecteren.

Aangezien de onderstaande apps niet noodzakelijk zijn is het raadzaam deze direct van jouw smartphone te verwijderen als je ze al hebt geïnstalleerd en in ieder geval niet (meer) te downloaden. Aangezien de apps vooral populair zijn onder jongeren kan het ook geen kwaad om de smartphone van je kinderen te controleren en hen te waarschuwen. Dit is de lijst met de 30 gevonden apps en het afschrikwekkend aantal installaties:

Ranking App name App Developer Installs (as of Dec. 2019) #1 BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera Meitu (China) Limited 300,000,000 #2 BeautyCam Meitu (China) Limited 10,000,000 #3 Beauty Camera – Selfie Camera InShot Inc 10,000,000 #4 Beauty Camera Plus – Sweet Camera ♥ Makeup Photo Fantastic Photo – Beauty Makeup Pro StudioPhotography 1,000,000 #5 Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor Sweet Selfie Inc. 500,000 #6 Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor KX Camera Team 10,000,000 #7 YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor Perfect Corp. 100,000,000 #8 Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter Sweet Chat & Snap Apps 100,000,000 #9 Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap Pro Too Movie Apps Good Develop 500,000 #10 Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor Coocent 1,000,000 #11 Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor KX Camera Team 5,000,000 #12 B612 – Beauty & Filter Camera SNOW, Inc. 500,000,000 #13 Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor Alex Joe 10,000,000 #14 Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor Sweet Selfie Inc. 100,000,000 #15 Selfie camera – Beauty camera & Makeup camera PhotoArt Inc. 1,000,000 #16 YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera Perfect Corp. 100,000,000 #17 Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor Virgilo Malley 1,000,000 #18 Selfie Camera – Beauty Camera Best App – Top Droid Team 500,000 #19 Z Beauty Camera GOMO 5,000,000 #20 HD Camera Selfie Beauty Camera iJoysoft 5,000,000 #21 Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor JP Brothers, Inc. 100,000,000 #22 Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor Photo Editor Perfect Corp. 1,000,000 #23 Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera Sai2D 100,000 #24 Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers Dreams Room 1,000,000 #25 Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera Photo Editor Perfect Corp. 10,000,000 #26 Beauty Camera Phila AppStore 500,000 #27 Bestie – Camera360 Beauty Cam PinGuo Inc. 10,000,000 #28 Photo Editor – Beauty Camera KX Camera Team 100,000 #29 Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor Lyrebird Studio 5,000,000 #30 Selfie cam – bestie makeup beauty camera & filters Hd wallpapers and backgrounds studio 100,000

Total installs: 1,388,300,000

Bron + tabel: Cybernews.com