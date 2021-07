Waarschuwing uitgegeven voor mogelijke aanvallen op Bitcoin- bezitters - Apparata

De FBI heeft een waarschuwing uitgegeven voor mogelijke aanvallen op Bitcoin- bezitters en de bijbehorende crypto- beurzen.

De FBI, het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation, heeft deze week een waarschuwing uit de deur gedaan voor de gehele crypto- markt. Zij waarschuwen voor mogelijke aanvallen op beurzen en crypto- houders, zoals die van Bitcoin. De instelling stelt dat er bedreigingen zijn die actief virtuele activaplatforms volgen. Dit om deze activa in bezit te krijgen, wat leidt tot financiële verliezen in het proces. Sims wisselen, accountdiefstal en technisch ondersteunend personeel zijn de manieren die ingezet worden om deze aanvallen uit te voeren.

Waarschuwing aanvallen Bitcoin- bezitters

De koers van de crypto’s zit al niet mee, maar het is nog erger als je ook nog eens je digitale munten kwijtraakt door een dergelijke aanval. De FBI waarschuwde onlangs al voor aanstaande aanvallen op cryptocurrency-uitwisselingen en -houders. De waarschuwing is doorgegeven via het TLP-protocol. Dit heeft als doel om gewenste informatie onder bepaalde groepen te verspreiden. Het kreeg de groene aanduiding, wat betekent dat de FBI peers en partnerorganisaties in de crypto-gemeenschap toestaat deze informatie te delen. Het bericht is naar de gehele branch verzonden met de boodschap goed op te passen!

De Amerikaanse veiligheidsdienst zegt dat er groepen actief zijn die kwetsbaarheden in de crypto- bedrijven volgen om hier gebruik van te maken. Hiervoor gebruiken deze criminelen verschillende technieken zoals sim-swapping, fraude met technische ondersteuning en het stelen van accounts. De waarschuwing van de FBI bevat ook wat tips om een aanval te voorkomen en hun tegoeden veilig te houden: inkomende e-mails in de gaten houden en rekeningen controleren op ongebruikelijke bewegingen. Indien iets opmerkelijks wordt geconstateerd moet dit aan de instelling worden doorgegeven.

Voorkomen

Natuurlijk komt het advies van de instelling dat houders van cryptocurrency altijd tweefactorauthenticatie moeten gebruiken en op de hoogte dienen te zijn van de informatie die ze delen op sociale media. Het is echter erg moeilijk om sim-swap-aanvallen te voorkomen.

Sim-swap-aanvallen zijn moeilijk aan te pakken, omdat ze relatief eenvoudig te voltooien zijn. De aanvaller hoeft alleen ‘maar’ het telefoonnummer van het potentiële slachtoffer te bemachtigen. Vervolgens gaan de criminelen verder: waarbij ze de technische vertegenwoordigers voor de gek houden door te doen geloven dat de getroffen persoon de simkaart heeft verloren of beschadigd. Dit zet hen ertoe aan een nieuwe simkaart aan de aanvaller te verstrekken. De telefoonmaatschappij speelt ook een rol, daar hebben de criminelen vaak contacten. De aanvaller gebruikt dit contact om een ​​nieuwe simkaart te krijgen met het nummer van het potentiële slachtoffer. Als dit allemaal is voltooid, dan kunnen ze je account leegtrekken.

Wees dus alert deze week als je op je crypto- account zit!