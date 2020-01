Waarschuwing: verwijder deze 17 Android Apps nu

Deze keer is vooral de maker belangrijk.





De onderzoekers van Bitdefender hebben 17 Android apps gevonden die problemen op kunnen leveren voor de gebruikers ervan. Zij adviseren gebruikers dan ook om de apps onmiddellijk van hun toestel te vewijderen.

Volgens hun onderzoek zorgen de apps voor twee vervelende zaken. Allereerst installeren zij ongevraagd software op jouw smartphone waarmee je op de meest vreemde momenten bedolven wordt onder advertenties. Dat is natuurlijk vervelend, maar het wordt pas echt schadelijk wanneer de apps ook malware op jouw smartphone installeren en dat gebeurt in dit geval ook. Een derde probleem is dat de Apps soms betaalfuncties hebben. Ook die gegevens lijken niet veilig.

Deze apps, die overigens weer een andere methode toepassen dan de 104 apps waar eind vorig jaar voor gewaarschuwd werd, hebben een vervelend kenmerk. Ze maken namelijk bijna allemaal gebruik van erg algemene namen zoals Clock Led of Barcode Scanner. Het is daarom belangrijk om goed op de ontwikkelaar te letten. In dit overzicht zie je exact om welke app van welke ontwikkelaars het gaat.

Hoewel Bitfinder in haar waarschuwing meldt dat Google Play Store geïnformeerd is en inmiddels bezig is de apps offline te halen kon ik er vanochtend nog een aantal vinden. Als je zelf twijfelt kun je natuurlijk altijd de reviews van de games even bekijken.

Bron + tabel: Bitfinder

Afbeelding: Pixabay