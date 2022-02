Waarschuwing voor crypto- eigenaren!

Er gaat een waarschuwing rond voor crypto- eigenaren om op te passen voor massale oplichterij.

Een van de grootste crypto– platformen ter wereld heeft een waarschuwing uitgestuurd. Binance heeft investeerders gewaarschuwd voor een “massale phishing-zwendel via sms”. De oplichters sturen sms-berichten naar crypto-gebruikers. Dit om hen op de hoogte te stellen van een opnameverzoek vanaf een onbekend IP-adres dat ze mogelijk willen annuleren.

Waarschuwing crypto- eigenaren

Er is dus een enorme phishing-zwendel gericht op crypto-investeerders. Pas dus goed op met sms’jes die je binnenkrijgt. Dit moet je eigenlijk altijd doen bij berichten van onbekende afzenders. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) twitterde verleden week: Er is een massale phishing-zwendel via sms met een link om opnames te annuleren. Het leidt naar een phishing-website om uw inloggegevens te verzamelen.

Het gaat over een zogenaamd opnameverzoek. De oplichters kweken angst door te zeggen dat er een opname op handen is vanaf een onbekend IP- adres. Er neemt dus iemand crypto’s op van jouw account. Om dat te voorkomen moet je een linkje volgen. Het bericht vraagt ​​beleggers vervolgens op een link te klikken om het opnameverzoek te annuleren. De link leidt echter naar een phishing-website die zal proberen om inloggegevens van investeerders te stelen.

Trap er niet in

De CEO van Binance adviseerde verder dat gebruikers altijd rechtstreeks naar de Binance-website moeten gaan via een bladwijzer of de URL in de browser moeten typen. Hij benadrukte dat je nooit moet klikken op een link via een SMS. Overigens is Binance niet het enige slachtoffer. In augustus vorig jaar waarschuwde de op de Nasdaq genoteerde cryptocurrency-uitwisseling Coinbase op dezelfde manier voor een phishing-zwendel gericht op Coinbase-gebruikers.

Scams komen dus vaak voor. Sterker nog, afgelopen jaar was een topjaar voor oplichters. Nog nooit werd er zoveel geld binnen geharkt met criminele activiteiten met digitaal geld. Volgens schattingen gaat het hier over miljarden euro’s.