Waarschuwing voor Google-apps op nieuwe Huawei-smartphones

Google zegt dat gebruikers moeten oppassen met het downloaden van apps van het techbedrijf, zoals Gmail of YouTube.





De effecten van de opgelegde ban van de Verenigde Staten aan Huawei is nu ook merkbaar voor consumenten. Sinds gisteren is de Huawei Mate 30 Pro te koop in Nederland. De eerste smartphone van het merk dat de consequenties moet dragen van de omstreden maatregel.

Via de App Gallery van Huawei kun je alsnog uit de voeten op het toestel. Hoe dit in de praktijk gaat lees je binnenkort hier op Apparata. We hebben de nieuwe Huawei Mate 30 Pro momenteel in de test en leren nu omgaan met een Android-smartphone zonder de bekende Google Play Store.

Het is op een Huawei-toestel zonder de Google services alsnog mogelijk om via een omweg diensten als Gmail en YouTube te downloaden. Google waarschuwt echter in een blogpost voor veiligheidsrisico’s als je dit van plan bent.

Zo werken de apps nooit op een manier zoals Google het bedoeld heeft. Ook is er geen garantie dat je download malware-vrij is. Kwaadwillenden kunnen bijvoorbeeld verborgen virussen in de app stoppen. Updaten van de app is tevens niet mogelijk. Je zal het altijd met die versie moeten doen, tenzij je handmatig elke keer een nieuwe versie gaat downloaden. Ook kun je geen Google-account verbinden aan de app. Denk aan YouTube, waardoor je geen abonnementen of je persoonlijke instellingen kunt laden. En apps zonder de nieuwste updates betekent op termijn veiligheidsrisico’s.

Huawei producten vòòr 16 mei 2019 hebben niet te maken met de ban en krijgen gewoon nog updates. Zoals hierboven omschreven is de Mate 30 Pro het eerste toestel in Nederland dat te maken heeft met de beperkingen. (via 9to5Google)