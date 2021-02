Waarschuwing voor The Muppet Show op Disney+ - Apparata

Wederom heeft een serie op Disney+ een waarschuwing vooraf gekregen, dit keer is het The Muppet Show.

Meerdere klassieke films en series op Disney+ hebben een waarschuwing. Dit is een disclaimer die jij als kijker vooraf krijgt over de context. De films en series zijn gemaakt in tijden waarop men anders keek naar bepaalde zaken. Zaken die nu heel anders opgevat kunnen worden. Disney stopt de klassiekers niet in de doofpot, maar waarschuwt wel de kijkers.

Recent zijn vijf seizoen van The Muppet Show op Disney+ verschenen. Ook bij deze serie is nu een waarschuwing vooraf geplaatst. De Amerikaanse streamingdienst zegt in een disclaimer dat je als kijker stereotyperingen staat te wachten. Nu neemt Disney+ uiteraard afstand van deze content. Vandaag de dag worden films en series niet meer zo expliciet gemaakt als destijds. In die tijd waste met zijn of haar handen in onschuld.

Het mooie van Disney+ is dat je een enorme bibliotheek aan content hebt. Wie is er immers niet groot geworden met de films, series en boeken van het Amerikaanse bedrijf? Leuk om nog eens te zien, of om met je kinderen te kijken. Tegelijkertijd wil Disney niet het verkeerde signaal afgeven en dus krijgt content zoals The Muppet Show een waarschuwing in beeld.