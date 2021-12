Wacht met kopen, de OnePlus 10 Pro is dichterbij dan je denkt

Mocht je een OnePlus 9 Pro overwegen, wacht dan nog even want de 10 is bijna hier.

Als je een flagship smartphone koopt heb je natuurlijk het liefste het nieuwste van het nieuwste. Het is extra zuur als je een telefoon koopt en binnen afzienbare tijd zie je net dat er een nieuw model is aangekondigd. Met Apple is het makkelijk te voorspellen dat in september en oktober een nieuwe iPhone komt. Met Android toestellen is dat wat lastiger te voorspellen. Maar soms krijg je een voorzetje.

Dat voorzetje komt van niemand minder dan Pete Lau, mede-oprichter van OnePlus. Hij heeft bekendgemaakt op het Chinese Weibo dat de nieuwe OnePlus 10 Pro al in januari gepresenteerd gaat worden. Een specifieke datum is er nog niet. De 9 Pro verscheen eerder dit jaar, maar een release in januari is natuurlijk al gauw.

Sowieso wijkt OnePlus af van hun traditie. Normaal gesproken onthult het merk een vlaggenschip in het voorjaar. In maart of april bijvoorbeeld. In januari is dus echt een stuk vroeger. Daarmee lijkt OnePlus ook eerder te willen zijn dan de concurrenten, zoals Samsung. Een strategische zet, zou je kunnen zeggen. Het is afwachten wat deze nieuwe flagship gaat brengen.