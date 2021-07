Wachten op een nieuwe Xbox Series X of nu eentje kopen? - Apparata

De PlayStation 5, maar ook de nieuwste Xbox is nog altijd moeilijk verkrijgbaar. Loont het om te wachten op een nieuwe versie van de Xbox Series X?

Ze zijn nog maar een jaartje verkrijgbaar, maar sommige fans zullen ongetwijfeld al verder vooruit kijken. Het is niet ongebruikelijk dat Sony en Microsoft nieuwere varianten van bestaande consoles uitbrengen. En als je er nog niet eentje hebt kunnen kopen snap ik de gedachte dat je liever wacht op een update. In het geval van de Xbox Series X hoef je echter geen nieuwe variant te verwachten. Dat heeft Xbox-baas Phil Spencer gezegd in Podcast Unlocked van IGN.

Nieuwe Xbox Series X?

Hij zegt dat de Xbox Series X in zijn huidige vorm nog jaren verkocht gaat worden. Kortom, je hoeft voorlopig geen update voor de console te verwachten. Mocht je nog twijfelen om er eentje te kopen, dan kun je dit met een gerust hart doen. Spencer stelt dat het apparaat zo is ontwikkeld qua hardware dat deze langdurig moet meegaan. Juist om te voorkomen dat er tussentijdse updates volgen die betere hardware met zich meebrengen.

Of er uiteindelijk een andere versie van de Xbox Series X en misschien ook wel van de PlayStation 5 komt is moeilijk te zeggen. Persoonlijk acht ik de kans aanwezig, maar dan zijn we minimaal vijf tot zeven jaar verder gok ik zo. Begin eerst bij het begin: grote voorraadden zodat iedereen die wil een PS5 of XSX/S kan kopen.