Wall Street weet het zeker: Bitcoin gaat naar ongekende hoogte! - Apparata

Wall Street gigant BNY Mellon heeft in een nieuw rapport onthult dat zij verwachten dat Bitcoin in juli van dit jaar naar ongekende hoogte zal stijgen.

Ze weten het zeker, Bitcoin zal zeker verder gaan stijgen dit jaar. Het bedrijf dat dit voorspelt is Wall Street gigant BNY Mellon. En dit is geen kleine jongen. Ze worden de ‘bank der banken genoemd’ door andere banken, maar ook door zichzelf. In een nieuw Wall Street Bitcoin- rapport onthullen ze hun prognose van de digitale munt.

Hold your horses

Rustig aan cowboy, de munt gaat stijgen maar met hoeveel? In het rapport genaamd ‘Worth Understanding’ staat dat in juli 2021 de $100.000,- aangetikt gaat worden. Momenteel staat Bitcoin rond de $60.000,-

En wat een geweldige opmars heeft de munt gehad afgelopen tijd. De prijs van de crypto is met bijna 500% gestegen sinds de laatste bullrun in oktober 2020 begon, onder invloed van bullish Wall Street-banken en Tesla-miljardair Elon Musk.

De bank gebruikt voor deze voorspelling het stock-to-flow model. ” De stock-to-flow-ratio is een van de interessantere waarderingsconcepten en is de moeite waard om te begrijpen, ondanks de tekortkomingen ”, schreven analisten van BNY Mellon vorige week in een rapport.

In vele vormen is het stock-to-flow-model elegant (en mogelijk gebrekkig) in zijn eenvoud. Het biedt die relativiteitstheorie om Bitcoin te koppelen aan een veel meer gevestigde goudmarkt / raamwerk. Aldus de onderzoekers van de bank aan Wall Street over Bitcoin

Nederlander

Interessant aan dit model is dat het gemaakt is door een anonieme Twitterraar genaamd PlanB, die beweert een Nederlandse institutionele belegger te zijn met een juridische en kwantitatieve financiële achtergrond. Het model berekent een ratio op basis van: ‘the existing supply of an asset against how much is entering circulation’.

Het rapport van BNY Mellon van Wall Street kijkt naar verschillende mogelijke modellen voor het waarderen van Bitcoin, waarbij waardering van activa “meer kunst dan wetenschap” wordt genoemd. Conclusie van de Wall Street jongens: Bitcoin gaat verder stijgen.