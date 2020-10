Wanneer Crash Bandicoot naar iOS en Android komt - Apparata

Het is nu officieel bekend wanneer Crash Bandicoot naar iOS en Android gaat komen!

Crash Bandicoot ken je ongetwijfeld als een PlayStation icoon. Of niet, als je geen PS-gamer bent natuurlijk. Vanaf volgend jaar krijg je echter de mogelijkheid om naast de PlayStation ook mobiel met het personage aan de slag gegaan. Het vrolijke karakter komt namelijk naar iOS en Android in 2021.

Voor nu is bekendgemaakt dat de game Crash Bandicoot: On the Run! in de lente van volgend jaar op je Android en iPhone gespeeld kan worden. Een exacte releasedatum zal bekend worden gemaakt als de lente wat dichterbij komt. On The Run werkt precies zoals je van een traditionele Crash Bandicoot die je gewend bent.

Andere bekende karakters komen ook weer terug in Crash Bandicoot voor Android en iOS. Denk aan Coco en natuurlijk Neo Cortex. Waar je wel rekening mee moet houden is dat het grafisch er niet zo gelikt uitziet als tegenwoordig op de consoles. Ach, dat brengt je dan weer terug naar de hoogtijdagen op de originele PlayStation, nietwaar?

Je kunt je nu al registreren voor de game in de App Store en Google Play Store. Je krijgt dan een notificatie als de download klaar is. Zo hoef je ook niet de releasedatum in de gaten te houden.