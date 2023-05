Wanneer is het juiste moment om een auto te kopen?

In 2022 zijn er in Nederland bij elkaar 312.129 nieuwe personenauto’s geregistreerd, zo blijkt uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Het zijn vooral de Peugeot 208, Toyota en Kia modellen die populair zijn. De verwachting voor 2023 is dat er in totaal 340.000 nieuwe personenvoertuigen geregistreerd gaan worden.

De belangrijkste redenen om te kiezen voor een andere auto zijn een veranderd dagelijks reispatroon, de behoefte aan een groter of kleiner formaat en alsmaar duurder wordend onderhoud. Overweeg je om je huidige voertuig in te ruilen voor een nieuwer model? Lees in dit artikel wanneer het juiste moment is om een auto te kopen.

Onze favoriete occasion-modellen jonger dan 3 jaar

Overweeg je een nieuwer model voertuig, ook wel bekend als youngtimer, aan te schaffen? Met een moderne auto ben je verzekerd van actuele technische snufjes zoals multimedia en diverse rijhulpsystemen die je autorit nóg gemakkelijker maken. Daarnaast ben je over het algemeen amper kosten kwijt aan onderhoud. Bij auto.nl vind je een groot online aanbod van youngtimers. Wij hebben onze 3 favoriete modellen voor je op een rij gezet.

#1 Toyota Yaris Cross Hybride

Het Japanse merk Toyota staat bekend om haar hoge betrouwbaarheid, lage onderhoudskosten, weinig brandstofverbruik en hoge inruilwaarde. Dankzij de hoge instap is deze SUV-versie van de Yaris zowel stedelijk als landelijk te noemen.

Daarnaast valt de Toyota Yaris Cross Hybride door kenmerken als soepel rijgedrag, krachtige acceleratie en weinig verbruik onder de categorie ‘innovatief model’. Het gemiddeld verbruik ligt volgens de fabrikant rond de 1 liter op 20 kilometer. Dit model is inclusief: full map navigatiesysteem, DAB-ontvanger, verkeersbord-detectie, lane-keeping systeem en automatische airconditioning.

De belangrijkste technische specificaties van dit model lees je hieronder:

Carrosserie SUV Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 116 pk Topsnelheid 170 km p/u Acceleratiesnelheid 11 seconden Aandrijving Voorwiel (FWD) Aantal cilinders 3

#2 Hyundai Kona Electric

Inmiddels is het Zuid-Koreaanse merk Hyundai één van de snelst groeiende automerken, dankzij de hoge mate van betrouwbaarheid en de smaakvolle modellen. Zo ook de 100% elektrische Hyundai Kona. Aangezien dit model geen CO2-uitstoot genereert tijdens het rijden, stimuleert de overheid de aanschaf door middel van een subsidie van 2.000 euro.

De voorwielaangedreven Kona beschikt over een elektrische aandrijflijn, met een ruime actieradius van 449 kilometer. De standaard uitvoering beschikt over onder andere: extra getinte glazen, led-verlichting, connected drive service, achteruitrijcamera en DAB-ontvangst.

De belangrijkste technische specificaties van dit voertuig vind je hieronder:

Carrosserie SUV Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 204 pk Topsnelheid 167 km p/u Acceleratiesnelheid 7 seconden Aandrijving Voorwiel (FWD) Aantal cilinders n.v.t.

#3 Peugeot e-208

Het Franse automerk Peugeot wordt neergezet als een semi-premiummerk. Je herkent dit merk naast de leeuw als logo, aan het opvallende design, innovatieve technologie en uitstekende rijeigenschappen. Zo is de e-208 voorzien van ADAS, beter bekend als Advanced Driver Assistence Systems.

Met dit systeem beschik je over extra ogen en oren onderweg. Ook voor de Peugeot e-208 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen, aangezien dit model uitstoot van stoffen. Dit model is inclusief: 16 inch lichtmetalen velgen, getint glas, automatische airconditioning, audiosysteem met spraakbediening en regensensor.

Check de belangrijkste technische specificaties in de tabel hieronder:

Carrosserie Hatchback Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 136 pk Topsnelheid 150 km p/u Acceleratiesnelheid 9 seconden Aandrijving Voorwiel (FWD) Aantal cilinders n.v.t.

3 topredenen voor het aanschaffen van een andere auto

Bestaat er een eenduidig antwoord op de vraag: zal ik mijn auto inruilen of toch door blijven rijden? Nee! Er zijn een aantal redenen die doorslaggevend kunnen zijn om over te stappen op een andere auto. Wij helpen je graag op weg bij het maken van een weloverwogen keuze voor het al dan niet aanschaffen van één van de mooie, jonge occasion-modellen.

#1 Veranderend rijgedrag

Wellicht werk je na de coronapandemie vaker thuis, heb je een nieuwe baan aangenomen waarvoor je langer moet autorijden of heb je de pensioenleeftijd behaald. Dit zijn allerlei situaties die maken dat je meer of juist minder kilometers verwacht af te gaan leggen. Het kan zo maar zijn dat het voertuig wat je nu in bezit hebt, niet meer past bij je nieuwe rijgedrag.

Als je verwacht veel kilometers af te leggen in 1 keer, aan 1 stuk, is het overstappen op diesel (in ieder geval als je tankt) financieel voordeliger. Ga je minder grote afstanden afleggen, rijd je graag met een automaat en wil je het milieu besparen? Dan kan juist de overstap op een hybride of elektrisch voertuig verstandig zijn.

#2 Meer of juist minder ruimte nodig

Ga je samenwonen met je partner, is er een kleine op komst of verwacht je veel bagage mee te nemen onderweg? Dan kan het zo zijn dat je behoefte hebt om een groter model aan te schaffen, met 5 of zelfs 7 zitplaatsen. Als je kinderen bijvoorbeeld het huis uit gaan, kan overstappen op een kleiner model (financieel) voordeliger zijn.

#3 Ik verwacht hoge onderhoudskosten

Hoe ouder je auto is, hoe meer risico je loopt op hogere reparatie- en onderhoudskosten. En dat terwijl de dagwaarde van je voertuig afneemt. Het is raadzaam om bij hoge onderhoudskosten te overwegen of de reparatie nog voldoende oplevert of dat het beter is om te kijken naar een nieuwer model. Aan de andere kant geldt: een ander model zal op termijn ook het nodige onderhoud vragen. Daarnaast is een nieuwe occasion aanschaffen (vaak) nog altijd duurder dan een reparatie, waardoor je op het moment zelf meer kosten maakt bij het vervangen van je auto.

Wanneer kun je het beste een (nieuwe) occasion aanschaffen?

Het beste moment om een ander voertuig aan te schaffen is wanneer je er de rust en ruimte voor hebt. Met name financiële ruimte is belangrijk. Toch is er meer waar je rekening mee kunt houden als het gaat om het kiezen van het juiste moment voor een nieuwe auto.

December staat bekend om de goede kortingen

Overweeg je een nieuwe auto aan te schaffen, doe dit dan in de maand december. Waarom? De meeste autofabrikanten nemen in de laatste maand van het jaar de voorraad en verkoopdoelen door. Het kan zomaar zijn dat de doelen nog niet behaald zijn, waardoor goede auto’s met hogere kortingen worden verkocht.

In september wordt er plaats gemaakt voor nieuwe modellen

Zeker wanneer je besluit een occasion te kopen, is het goed om in de maand september de knoop door te hakken. De reden hiervoor is dat er in deze maand veel nieuwe auto’s op de markt komen. De verkoop van de tweedehandsvoertuigen gaat hierdoor omhoog. Kortom het aanbod wordt groter. En ook hierbij geldt: hoe groter het aanbod, hoe lager de prijs.