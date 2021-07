Wanneer komt de nieuwe James Bond nu eigenlijk uit? - Apparata

Het is alweer een tijdje stil rondom de nieuwe James Bond. Maar wanneer verschijnt No Time To Die ook alweer?

In 2016 begon de ontwikkeling van No Time To Die en eigenlijk moest de film in november 2019 verschijnen. Dat feest ging niet door. Een maand later brak corona uit, wat vervolgens in het begin van 2020 een wereldwijde pandemie werd. Had nu de film maar wel uitgebracht in november 2019, want wat daarna volgde was een reeks annuleringen.

In plaats van november 2019 werd april 2020 de nieuwe releasedatum van de nieuwste James Bond. Of toch niet. Door corona kwam er opnieuw uitstel. Dit keer werd november 2020 de nieuwe release. Je weet inmiddels wel hoe deze bal rolt. Opnieuw uitstel en de release werd verschoven naar april 2021. Die maand ligt al een tijdje achter ons en inderdaad. Nog steeds geen No Time To Die.

Nieuwe James Bond in september

Mocht je nog steeds zin hebben om deze inmiddels jaren oude James Bond-film te kijken, dan kun je eind september, begin oktober in je agenda omcirkelen. Met een slag om de arm natuurlijk, want alles is onder voorbehoud. Vanaf 30 september is No Time To Die te zien in Nederland. Dat is over ruim twee maanden. Laten we hopen dat het dit keer echt gaat gebeuren.