Wanneer lanceert Samsung de Galaxy Buds Plus?

Nadat Apple de AirPods Pro lanceerde kan Samsung natuurlijk niet achterblijven.

Met de Galaxy Buds had men al eerder een eigen concurrent van de AirPods op de markt gebracht. Nu neemt zij dezelfde stap met de opvolger, de Galaxy Buds Plus. Er is over deze nieuwe set draadloze oordopjes nog niet veel bekend. Wel is bekend dat zij, net als de AirPods Pro voorzien zullen zijn van Active Noice Cancelling. Hiermee wordt het omgevingsgeluid geminimaliseerd. Zo kun je volop genieten van het geluid dat je wilt horen over jouw oordopjes.

Om dat mogelijk te maken is een goede pasvorm noodzakelijk. De verwachting is dan ook dat de Galaxy Buds Plus op dat gebied verder worden aangepast. Uit de aanvraag bij de FCC blijkt verder dat de capaciteit van de batterijen groter zal zijn. Volgens de sticker op de bodemplaat van de afbeelding krijgen de oordopjes een capaciteit van 300 mAh (naar verwachting 150 mAh per oordopje) en krijgt de case met oplader een capaciteit van 600 mAh. Overigens is dit nog geen garantie dat die capaciteit ook feitelijk geleverd wordt. Bij de lancering van de originele Galaxy Buds bleek het vermogen lager te zijn dan het vermogen dat bij de FCC-aanvraag was gecommuniceerd.

Meestal is een FCC-aanvraag een teken dat een release niet ver weg is. In dat geval zouden de Galaxy Buds Plus een mooie aanvulling zijn op de Samsung Galaxy 11-serie die hoogstwaarschijnlijk op 18 februari 2020 gelanceerd gaan worden. Als dat zo is kunnen we ervan uitgaan dat deze meegeleverd zullen worden als je een nieuw vlaggenschip bestelt. Een stap die overigens ook Apple overweegt. Ook dat is echter nog niet bevestigd. Wat ook nog niet bevestigd is, is het prijskaartje. Men verwacht echter wel dat dit hoger zal zijn dan de prijs van de reguliere Galaxy Buds.

Afbeelding: Samsung