Wapencollectie van James Bond gestolen in Londen

Diverse iconische wapens uit de films zijn gejat.





Het aantal attributen die voor een James Bond-film worden gemaakt zijn niet op twee handen te tellen. Zo ook met een aantal unieke wapens die voor de films geproduceerd en gebruikt zijn.

Een deel van die unieke wapens waren in handen van een verzamelaar in Londen. Deze persoon had vijf wapens in het bezit uit de rijke filmhistorie van James Bond. Het gaat hier om een Beretta Cheetah, een Llama .22-kaliber handpistool en Tomcat pistolen uit Die Another Day. De Walther PPK uit A View to a Kill en een Smith & Wesson .44 Magnum uit Live and Let Die.

De verzameling vertegenwoordigt een waarde van meer dan 100.000 euro. Het huis in Enfield, in het noorden van Londen, kreeg afgelopen maandag om 20:00 bezoek van inbrekers. Deze wist toegang te krijgen tot de woning en zo de collectie te stelen. Volgens omwonenden ging het om drie mannen en reden ze weg in een zilvergrijze auto.

Tegen de tijd dat de politie arriveerde waren de inbrekers al gevlogen. Tot op heden zijn er nog geen verdachten opgepakt. Wat de dieven met de wapens gaan doen is onbekend. Verkopen is onmogelijk volgens de politie. De wapens zijn zo uniek dat men meteen weet dat ze van diefstal afkomstig zijn. (via The Guardian)