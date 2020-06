Warner Bros neemt afscheid van games

Warner Bros titels zoals Mortal Combat 11, Batman Arkham, Scribblenauts en Harry Potter-games getroffen.

Nu is zondag niet direct de dag van het grote nieuws, maar toen zojuist bekend werd dat Warner Bros afscheid wil nemen van haar Interactive Gaming department keken we toch even op. Wat is er aan de hand?

Warner Bros Interactive Gaming in de etalage

Het Time Warner-concern, waar Warner Bros Interactive Gaming toe behoort, is alweer even in handen van de Amerikaanse reus AT&T. Deze moederfirma heeft te kampen met enorme schulden (in totaal zo’n 200 miljard). Om deze schuldenlast in toom te houden gaat men reorganiseren en Warner Bros wordt daarbij niet in ontzien.

Naast veel wisselingen in het bestuur heeft men nu besloten ook bedrijfsonderdelen te verkopen. Van diverse kanten wordt dit gerucht bevestigd. Dat gerucht is opmerkelijk, want de verkoop zou naar verwachting ‘slechts’ vier miljard opbrengen en dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat.

Welke games worden er mee verkocht?

Hoewel er dagen zijn dat ik het overnamebedrag niet op de rekening heb staan lijkt dit bedrag mee te vallen. Warner Bros is namelijk rechthebbende van merken als “Harry Potter”, “Game of Thrones”, “The Lego Movie”, “Mortal Kombat” en “Scribblenauts”. Aan deze titels wordt bij bijvoorbeeld een nieuwe film steeds vaker een game gekoppeld in de lijn met merchandise. Zo komt binnenkort Mortal Kombat 11 uit, die je nu al in gameplay kunt bekijken.

De mogelijkheid om spellen van deze titels te maken kan voor veel gaming-bedrijven enthousiast zijn. Overigens verwachten analisten dan men bij de koop geen volledige rechten, maar een commerciële licentie krijgt. Ook dat is voor veel gaming-bedrijven klaarblijkelijk interessant.

Wie zal Warner Bros Interactive Gaming overnemen?

Volgens diverse bronnen is de dans om deze aantrekkelijke prooi inmiddels begonnen. Take-Two (moederbedrijf achter Grand Theft Auto), Electronic Arts (o.a. FIFA 20 en Apex Legends) en Activision Blizzard (o.a. Call of Duty, World of Warcraft en Overwatch) hebben zich inmiddels gemeld voor de overnamestrijd. Volgens de lekkende insiders is er nog geen bod uitgebracht. Het lot van vele games uit de Warner Bros-stal hangt dus nog even in de lucht.

Bron: CNBC, afbeelding: WB Games