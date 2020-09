Koersval Bitcoin gestopt door Warren Buffett - Apparata

Dit is waarom de beslissing van handelsgoeroe Warren Buffett positief is voor Bitcoin.

Na de forse koersval van gisteren is het vandaag een stuk rustiger op de cryptomarkt. De live koersen van Bitcoin en andere cryptomunten, die ik vandaag om 13.20 uur vastlegde, laten nog steeds negatieve resultaten zien, maar de Bitcoin (BTC) daalt minder hard dan gisteren. De oorzaak lijkt te liggen in een beslissing van Warren Buffett. Laten we de koersen eerst even bekijken voordat we nader inzoomen op Warren Buffett.

Hoewel de koers nog negatief is zien we dat de Bitcoin het verlies meer beperkt dan de andere cryptomunten. Vraag is natuurlijk wat Warren Buffett daarmee te maken heeft.

Wat beslist Warren Buffett?

Aangezien Buffett belegt via zijn beursgenoteerde bedrijf Berkshire moet hij opgave doen van significante veranderingen in de bezittingen van het bedrijf. Gisteren meldde men dat Berkshire haar belang in Wells Fargo sterk heeft verkleind.

Hij verkocht 100 miljoen aandelen van zijn belang (met waarde van $ 32 miljard voor verkoop), waardoor er nog een belang van slechts 3,3% (waarde $ 3,36 miljard) overblijft.

Dit omdat de bank een verlies noteerde, dividend verminderde en een negatievere ranking van rating instituut Moody’s kreeg. Daar tegenover staat dat de belangen van Buffett in de Japanse economie en in goud juist toenemen. Dit is gunstig voor de Bitcoin.

Warren Buffett geeft Bitcoin een boost

Met deze koerswijziging laat Buffett duidelijk zien dat hij goud als ‘safe heaven’ ziet als bescherming tegen de toenemende inflatie. Aangezien veel mensen de Bitcoin als het digitale goud beschouwen is deze beslissing dus niet alleen gunstig voor de goudkoers, maar ook voor investeerders. Onder andere Cameron Winkelvoss en senior trader Max Keiser verwachten dat de Bitcoin hiervan profiteert en een nieuw koersrecord zal behalen.

Hoe sterk is de verhouding tussen Bitcoin en goud?

Om te laten zien hoe de koers van Bitcoin gelijke tred houdt met andere beleggingen zoals goud, zilver en aandelen (ik koos de S&P500 als referentie) maakte ik onderstaande kaart via Tradingview.com.

In de kaart zien we dat het patroon van de Bitcoin (de blauwe lijn) de laatste tijd een sterke gelijkenis vertoont met het patroon van de goud- (gele lijn) en zilverkoers (grijze lijn). De ontwikkeling van de aandelenmarkt (roze lijn) vertoont duidelijk een andere trend. Het is dus niet vreemd dat veel analisten Bitcoin momenteel naast goud en zilver als safe heaven/schuilplaats voor problemen op de aandelenmarkt zien. Het lijkt erop dat Kim Dotcom op dit punt toch een meer voorziene blik heeft gehad dan veel mensen dachten.

Overigens is dit natuurlijk geen garantie voor een directe koersstijging. De Bitcoin heeft naast de goudprijs nog andere factoren die de koers bepalen. Doe dus altijd eigen onderzoek.

Bron: Cointelegraph