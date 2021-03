Warzone-actrice betrapt 2 streamers op cheats tijdens toernooi - Apparata

Alex Zedra (die het personage Mara vertolkt) betrapt een streamer-koppel tijdens een Warzone toernooi op het flagrante gebruik van cheats.

Bij iedere free-to-play game zijn cheaters een gigantisch probleem en Warzone is geen uitzondering. Oneerlijk winnen is één ding, maar dat tijdens een toernooi proberen is iets totaal anders. Warzone-actrice Alex Zedra – die het omstreden personage Mara vertolkt – spotte tijdens een toernooi twee Twitch streamers die het van de cheats moesten hebben. En het wordt nog gênanter.

Warzone streamers betrapt op cheats

In de onderstaande Tweet onthult actrice Alex Zedra dat ze streamer IcyVixen cheats zag gebruiken tijdens een toernooi van CoD: Warzone (via Dexerto). In de onderstaande clip zie je de dame door een berg mikken. Het doelwit is niet getagd en ze kan op geen enkele manier weten dat hij daar staat. Hier is nog een leuke; IcyVixen is even met iets anders bezig maar haar personage is keihard gefixeerd op een tegenstander. Volledig automatisch. Hmm…

Skipped through his last vod and got these gems of him wallhacking/aimbotting, flexing his KDR 🤡 pic.twitter.com/xYGDoABngG — lendies 💜 (@lendies) March 12, 2021

Daaropvolgend ontdekken andere Twitteraars dat de man van IcyVixen, BeardedBanger, ook streamt en ook ‘bijzonder goed’ is. De tweede video hierboven toont enkele gênante momenten. Zo schiet hij meerdere doelwitten door de rook dood. In de clip daarna is BeardedBanger even niet achter zijn toetsenbord te vinden. Toch richt zijn personage automatisch op het hoofd van de tegenstander. Zo gaat het nog wel even door.

IcyVixen is ondertussen geschorst van Twitch terwijl BeardedBanger vlug alle opgeslagen streams van de afgelopen tijd heeft verwijderd. Niet echt gedrag van een onschuldige speler, zou je zeggen. Als je dan al zou twijfelen op basis van het verdachte videomateriaal, dan is die actie toch de spijker in de virtuele doodskist? Het lijkt er in elk geval op dat de streamer-carrière van de twee over is en volgens mij zullen weinigen ze missen!.