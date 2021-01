Warzone app misbruikt en zet gamers in de kou - Apparata

De app was bedacht om cheaters tegen te gaan, maar gebruikt men nu voor andere zaken binnen Call of Duty Warzone.

Heb je als ontwikkelaar iets moois bedacht, gaan gamers het op een tegenovergestelde manier gebruiken. Daar ben je mooi klaar mee. Het overkwam ontwikkelaar Dmitry Shmyko van Warzone Companion. Deze app is bedacht om cheaters uit te lichten in de lobby van een Warzone-potje aan de hand van verdachte statistieken. Enorm veel kills en weinig deaths en dat soort dingen. Helaas voor Shmyko is de app nu populair voor heel andere zaken.

Warzone app

In plaats van cheaters uitlichten in Warzone, gebruiken gamers de toepassing om zelf de beste match te vinden naar hun wensen. Omdat je de statistieken van andere spelers kunt zien, zie je in één oogwenk hoe goed je tegenstanders zijn. Sommigen gebruiken de app om alleen nog maar in games te komen waar minder goede spelers zijn. En daarmee werd deze groep in de kou gezet. Om ze vervolgens af te slachten omdat de persoon met de app zelf wel goed is in Call of Duty Warzone.

Shmyko voelde zich genoodzaakt een update door te voeren aan zijn app. Daardoor is het nu zo dat je niet meteen statistieken van een gamer kunt inzien. Alleen na een warm-up van de match is het mogelijk om de statistieken te bekijken. Daardoor is het ook lastiger geworden om cheaters te ontdekken, maar het is de enige manier tegen het misbruik van de Warzone app. (via Eurogamer)