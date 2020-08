Warzone cheat-makers gepakt, Twitch streamer betrapt

Makers van cheat software voor onder andere Call of Duty: Warzone zijn gepakt en ook een cheatende Twitch-streamer is keihard onderuit gegaan.

Er zijn in gaming maar weinig dingen zo irritant als cheaters. Daarom is het altijd prettig om te lezen over cheaters die gepakt worden. Zo ook dit weekend, waarin 2 grote ‘vangsten’ zijn gedaan door Activision, uitgever van het uitzonderlijk populaire Call of Duty: Warzone. Zowel een cheat-maker als een streamer zijn keihard gepakt.

CxCheats gepakt

Dit weekend is een grote cheat-website genaamd CxCheats offline gehaald door Activision. Het miljardenbedrijf startte een rechtszaak tegen de makers van de cheats. Maar zoals bij de meeste rechtszaken in de Verenigde Staten, werd de zaak buiten de rechtszaal afgehandeld. CxCheats stopt met het leveren van software waardoor spelers ‘beter’ worden.

En daar gaat een hilarisch statement bij gepaard. Het cheat-platform staakt de verkoop van hun software en zet in hun Discord-groep een statement online. De post is alweer verwijderd, maar er circuleert een screenshot van op Reddit.

Zoals sommigen al zullen weten, heeft Activision een rechtszaak tegen CxCheats.net gestart. Ze hebben ons tevens duidelijk gemaakt dat we de gebruikersvoorwaarden schonden. Daarom hebben we ingestemd om de ontwikkeling en distributie van cheats voor alle Call of Duty-games te staken. (…) We bieden onze excuses aan voor alle pijn die we Call of Duty-spelers hebben toegediend. Cam, medewerker van CxCheats

De excuses die het platform maakt, zijn natuurlijk uitzonderlijk betekenisloos. Als cheat-maker en cheater weet je precies wat je doet, je hebt gewoon lak aan wat het met anderen doet. Het is niet bekend of compensatie ook bij de deal tussen CxCheats en Activision van toepassing is. Ook is niet bekend hoeveel geld de cheaters hebben verdiend met het verkopen van hun software. Hoe dan ook, goed nieuws dus, dat de software niet meer verkocht wordt via het platform.

MrGolds betrapt

Tegelijkertijd gaat streamer MrGolds keihard op een gezicht. Tijdens een livestream is hij aan het opscheppen over zijn kwaliteiten in Call of Duty: Warzone. Naar verluidt werd hij al langer beschuldigd voor het gebruiken van cheats. Om dat de ontkrachten, laat hij zijn Windows taakbeheer zien. Daarop zijn geen cheats te zien. Maar hij laat per ongeluk ook andere draaiende programma’s zien, waaronder het programma EngineOwning. En jawel, dat is cheat software voor onder andere Call of Duty: Warzone!

Streamer gets caught with cheat menu LIVE on stream



Everyone report his stream pls



proof: https://t.co/8LVEjcP05k

twitch: https://t.co/fQn1dyLL0a pic.twitter.com/eWfjuq4Wgc — ✴️ (@ERA7E) August 24, 2020

EngineOwning heeft een simpel motto: “EngineOwning levert cheat software voor allerlei multiplayer games. We geloven dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om online matches te winnen en ervan te genieten.” De tegenstrijdigheid in het motto laat al zien hoe absurd de mindset van cheaters wel niet is.

Hoe dan ook, MrGolds beweert niet te hebben gecheat. Toegegeven, het hebben van cheat software, hoewel behoorlijk achterlijk, is geen bewijs dat je het gebruikt. Maar streamingplatform Twitch schrijft in de hun regels duidelijk dat het gebruik van cheats niet is toegestaan. Dan zou ik niet eens in de buurt komen van de software. Dat had MrGolds zich ook moeten bedenken, want zijn streaming-account is verbannen van het platform.

Het is nog niet voorbij

Ieder cheat-platform dat verbannen wordt, is een win. En ook de pijnlijke ironie van het zien ondergaan van een cheatende streamer is prettig. Maar daarmee is het nog niet gedaan.

Call of Duty: Warzone wordt overspoeld met cheaters. De ontwikkelaar van de populaire game doet er veel aan om het te stoppen, waaronder een leuke martelmethode. Desalniettemin blijft het een probleem voor populaire games als Warzone. En dus zal Activision moeten blijven vechten tegen valsspelers in hun games.