Warzone fans wéér woest door belachelijke update

Weer werd er een Warzone update teruggedraaid nadat fans woest werden. Hoe vaak gaan we deze dans nog doen?

Het is een absurd rommeltje bij Warzone-ontwikkelaar Infinity Ward. Eerst was er het belachelijke gehannes met de game modes en nu heeft het Amerikaanse bedrijf een nieuwe manier gevonden om spelers boos te maken. Contracts zijn een belangrijke en onderscheidende factor voor Warzone, maar dat hebben de makers kennelijk niet helemaal door.

Waar is het Bounty Contract?!

Warzone is naar alle waarschijnlijkheid dé game van het moment. Ja, Valorant ligt op de loer en Fortnite is niet te stoppen. De Call of Duty-spin-off is daarentegen zonder twijfel te vergelijken met die twee. Dan zou je zeggen dat de ontwikkelaar wel een beetje nadenkt.

Toch is het niet de eerste keer dat de community woest is op de maker van de game. Ook nu stroomde Warzone’s sub-Reddit vol met klachten over een update. Wat was er gebeurd? Warzone zou een nieuw soort Contracts krijgen. Het nieuwe Most Wanted Contract zette een bounty op jouw hoofd. Overleef je het, dan kwamen al je overleden teammaten weer terug in de game.

Maar om een of andere onbegrijpelijke reden werden daarvoor het andere Bounty Contract uit de game verwijderd. De community was over het algemeen blij met de nieuwe toevoeging, maar Infinity Ward waarschuwde niet dat het andere contract dan verwijderd zou worden.

Warzone update weer teruggedraaid

In antwoord daarop brengt de ontwikkelaar nu een kleine update uit. Ze draaien de update weer terug en Bounties zijn weer van de partij. Most Wanted Contracts zijn dus weer uit de game.

Het gejojo met updates begint een beetje absurd te worden. Infinity Ward lijkt geen enkel idee te hebben wat ze met de game willen. Tegelijkertijd kun je ook stellen dat ze goed naar de community luisteren. Deels waar, maar dat ze bij Infinity Ward weken nodig hadden om te snappen dat spelers zelf willen kiezen met hoeveel spelers ze spelen, geeft ook weer wat een poppenkast het daar kan zijn.

Of Most Wanted dan uiteindelijk als tweede bounty-contract toch nog wordt toegevoegd is niet duidelijk. Infinity Ward heeft niets over de kleine update gezegd.

