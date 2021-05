Warzone gaat los met het verbannen van cheaters - Apparata

In de afgelopen 3 maanden werden er bijna net zoveel Call of Duty: Warzone cheaters verbannen als in het hele jaar daarvoor!

Het komt zelden voor dat een game zo gigantisch populair is als Call of Duty: Warzone. Helaas is het dan wel een gegeven dat zo’n game overrompeld wordt door cheaters. Recentelijk verklaarde de ontwikkelaar dat hun game verpest wordt door valsspelers. Daar zijn ze zeer actief iets tegen aan het doen. Sterker nog, er werden de laatste tijd ongekend veel Warzone cheaters verbannen.

Warzone maakt korte metten met cheaters

In een Tweet laat Raven Software – de ontwikkelaar van Warzone – weten dat er ondertussen een half miljoen cheaters zijn verbannen uit de game. Dat getal zegt op zichzelf niet zo veel. Voor context: afgelopen februari waren er in totaal 300.000 cheaters verbannen.

De game kwam in maart van 2020 uit dus in het eerste jaar werden 300.000 cheaters gepakt. In zo’n 2,5 maanden tijd werden er vervolgens nog eens 200.000 valsspelers gestraft! Om het nog meer in perspectief te zetten; Call of Duty: Warzone behaalde recentelijk de gigantische mijlpaal van 100 miljoen spelers. zo’n 0,5% van alle spelers is even kort door de bocht verbannen.

Banned over 30,000 malicious accounts across Call of Duty yesterday… bringing us to over half a million accounts banned in #Warzone. 🚫 — Raven Software (@RavenSoftware) May 14, 2021

Helaas voor de ontwikkelaar zal dit een oneindige strijd blijven. Zonder zeer indringende anti-cheat-software of gecompliceerde registratiesystemen is het bijna onmogelijk om cheaters uit gratis games als Warzone te weren. Je hebt immers zo weer een nieuw account aangemaakt.

Als kleine geruststelling is het natuurlijk wel zo dat valsspelers iedere keer weer moeite moeten doen om een nieuw account aan te maken, laat staat dat het ze ook flink wat geld kan kosten om de software weer opnieuw aan te moeten schaffen.

