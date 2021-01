Warzone spelers worden gek van kapotte DMR Mac-10 combo - Apparata

Warzone wordt momenteel geteisterd door een duivelse wapencombinatie, de DMR 14 en Mac-10. Samen zijn de OP wapens niet te stoppen.

De toevoeging van Call of Duty: Black Ops Cold War aan Warzone moest een waar feest zijn. In plaats daarvan worden Warzone-spelers gedomineerd door de nieuwe wapens. Of ja, een combinatie wapens bedacht door satan zelve, namelijk de DMR 14 en Mac-10.

Warzone gedomineerd door DMR 14 en Mac-10

De toevoeging van de nieuwste Call of Duty aan free-to-play BR Warzone is voor het grootste gedeelte hartstikke tof. Het grote probleem is alleen de toevoeging van enkele nieuwe wapens, die Warzone volledig op de kop zetten. De combinatie van de DMR 14 en Mac-10 in Warzone is uitzonderlijk overpowered.

Veel spelers klagen over de ongekende accuratesse van de DMR, om nog maar te zwijgen over de lazerstraal die Mac-10 heet. Die eerste, zo legt onder andere YouTuber JackFrags uit, is een waar beest op middellange en lange afstanden. De semi-automatische gun heeft nauwelijks recoil en alsof dat nog niet genoeg is, krijg je standaard 30 kogels per magazijn. Dat levert ongekende hoeveelheden damage op.

De Mac-10 is eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan voor dichtbij. Met een snelheid die ongeëvenaard is in Warzone, smelt iedereen die aan de verkeerde zijde van de Mac-10 staat. Die twee bij elkaar leveren een loadout op van ongekende damage van dichtbij, absurde damage op middellange afstanden en uitzonderlijk precies vuur van veraf. Kortom, een dodelijk combinatie.

Dus is iedereen op Reddit en in de media boos op Activision, die de wapens moet gaan balanceren. Er komen wel vaker uitzonderlijk goede guns in de spotlight te staan, maar het lijkt voor het eerst dat er zo’n dodelijke, waterdichte combinatie wapens in Warzone zit.

Kortom, maar vooral een DMR 14 Mac-10 combo in Warzone nu het nog kan, geniet van de win! Naar alle waarschijnlijkheid komt de ontwikkelaar binnenkort met een herbalancering van de nieuwe wapens in Warzone.