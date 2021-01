Warzone stim glitch is er nog steeds en verpest de game - Apparata

Met de Call of Duty: Warzone stim glitch kunnen spelers oneindig in het anderzijds dodelijke gas overleven.

Onsterfelijkheid, onzichtbaarheid, een onaantastbare helikopter; Warzone is een van de populairste games van dit moment, maar wordt geteisterd door absurde bugs. De battle royale – een game mode waarbij je als laatste moet overleven – heeft verrassend veel bugs die overleven een zekerheid maken… Ten kosten van alle tegenstanders. De Warzone stim glitch is daarbij misschien wel de meest hardnekkige bug.

Warzone stim glitch

De Warzone stim glitch door ergens vorig jaar voor het eerst op. Spelers kunnen op een niet nader te beschrijven manier oneindig van de stim gebruik maken. Deze non-lethal gadget maakt het mogelijk om meteen je health volledig bij te vullen. Dat moet één keer kunnen, niet oneindig.

Maar dat is precies wat glitchers doen. Nu zou dat in principe niet zo’n groot probleem zijn tijdens een gewoon gevecht. Tijdens het gebruiken van een stim kun je immers alleen hip fire toepassen, ofwel niet mikken met je wapen. Je bent dus korte tijd kwetsbaar. Daarnaast kunnen genoeg spelers zoveel damage uitdelen dat zelfs die extra 80HP weinig uitmaakt.

Dat is daarentegen het probleem niet. De stim glitch is namelijk vooral van toepassing buiten de cirkel. Spelers krijgen buiten de cirkel schade door het gas, maar de oneindige stim glitch maakt ze simpelweg onsterfelijk. De laatste legitieme squad moet uiteindelijk dus oneindig lang wachten in de laatste cirkel, terwijl de glitcher ergens aan de andere kant van de map ín het gas rond loopt te rennen.

Verwijder de gadget

Naar eigen zeggen heeft ontwikkelaar Raven Software de glitch al meermaals gefixt. En toch kunnen spelers de glitch nog steeds uitbuiten, zoals bijvoorbeeld uit dit filmpje blijkt. Kortom, de bug kan niet gefixt worden door de ontwikkelaar. Dan is er toch een doodsimpele oplossing: verwijderd de gadget!

Tal van online games verwijderen items die OP blijken te zijn. Zelfs Warzone zelf verwijderde al tijdelijk de helikopters nadat deze gebruikt werden om onsterfelijk te worden. Daarbij is de stim misschien wel de meest nutteloze gadget in de game omdat je nauwelijks tijd hebt tussen damage krijgen en de stim gebruiken; je bent veelal dood voordat de animatie voltooid is.

Kortom, haal het ding gewoon uit de game. In elk geval dat het probleem definitief gefixt is en wat mij betreft gewoon voor altijd.