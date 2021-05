Warzone verwelkomt Rambo en Die Hard: check de 80's trailer - Apparata

Call of Duty: Warzone gaat vol voor het jaren ’80 trailer met Rambo, John McClane, en Nakatomi Plaza uit Die Hard. Check hier de over-de-top trailer.

Na enkele teasers is het vanaf 20 mei zover; Call of Duty: Warzone omarmt de jaren ’80 over-de-top gekkigheid en verwelkomt twee van de meest iconische helden uit dat decennium. Rambo en Die Hard zullen vanaf morgen onderdeel zijn van de populaire shooter. Niet alleen de personages, maar ook een van de meest iconische locaties komt naar de game, namelijk Nakatomi Plaza. Dit is er nieuw.

Warzone verwelkomt Rambo en Die Hard

Met de aankomende update voegt Raven Software in ieder geval twee nieuwe badass skins aan Warzone, Black Ops Cold War en CoD Mobile toe, namelijk die van John Rambo en John McClane. De twee helden zijn exclusief via de in-game winkel te kopen. Het is niet bekend hoeveel Activision voor de Operators gaat vragen.

Daarnaast verandert Verdansk ’84 een beetje met de toevoeging van Nakatomi Plaza. Het iconische gebouw uit de eerste Die Hard is het decor van de revolutionaire actiefilm. Het is nog niet helemaal duidelijk in hoeverre het gebouw begaanbaar is. In elk geval zien we in de onderstaande trailer de lobby en het dak voorbij komen.

Over de trailer gesproken, die past perfect bij de stijl van de nieuwe toevoegingen aan de game. De filmische jaren ’80 waren natuurlijk ontzettend over-de-top en dat reflecteert de trailer goed. Daarbij vertelt een veel te enthousiaste macho-stem wat we kunnen verwachten terwijl alles explodeert.

John McClane en Nakatomi Plaza uit Die Hard, en Rambo uit de gelijknamige film komen op 20 mei naar Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War en Mobile.