Wat?! Alleen duurste iPhone krijgt de beste chip

Bij de verwachte introductie van de iPhone 14 deze herfst krijgen alleen de duurste modellen de beste chip.

Eerder melden we al dat waarschijnlijk twee van de vier nieuwe iPhone 14 modellen een aangepaste versie van de huidige A15 Bionic chip zouden krijgen en twee een splinternieuwe chip. Inmiddels wordt dit gerucht door meerdere bronnen onderschreven.

Wat is het geval? De huidige A15 chips komen ook in de instapmodellen van de iPhone 14. Een tikkie aangepast met 6 GB ram in plaats van de huidige 4 GB. De iPhone 14 Pro-modellen zullen echter wel voorzien worden van een nieuwe chip. Aldus een rapport van onderzoeksbureau Trendforce, die de wereldwijde smartphonemarkt onder de loep nam.

De nieuwste processor is dan voorbehouden aan de duurste versies van de iPhone 14 en dat zal dan hoogstwaarschijnlijk de A16 chip worden.

Bijzonder

Het lijkt bijzonder dat Apple hiervoor kiest. In maart was er al een tweet van analist Ming-Chi Kuo die hierop wees. Kuo blijkt maar weer eens goed ingevoerd, want meerdere bronnen bevestigen nu wat hij toen beweerde. Maar waarom kiest Apple hier voor?

Dat gaat Apple ons natuurlijk niet vertellen, maar het zou zo maar kunnen dat het wereldwijde chiptekort hier mee te maken heeft. Als merk moet je dan keuzes maken en niet geheel onlogisch willen ze de duurste modellen het meeste waar voor je geld maken. Wel zuur als je meer van de instapmodellen bent. Die zijn immers ook al geen koopje.

Upgrade

Schiet je er dan niets mee op qua chip als je later dit jaar je iPhone 13 wil inruilen voor nummer 14? Wel iets, tenminste als je nu een instap 13 hebt. Met de nieuwste generatie iPhone krijg je dus wel dezelfde generatie chip maar dan met 6 GB ram. Die is nu voorbehouden aan de pro-modellen.