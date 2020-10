Wat als je GTA V met Cyberpunk 2077 mixt? - Apparata

Het legendarische GTA V combineren met de aankomende game Cyberpunk 2077, wat krijg je dan?

Het is niet ongewoon dat GTA wordt vergeleken met Cyberpunk 2077. Beide games zijn een open wereld. En in beide games sta je vrij om te doen wat je wilt. Het grootste verschil is de setting. Waar GTA overeenkomt komt met de echte wereld (met een enorme knipoog), speelt Cyberpunk 2077 zich ver af in de wereld met, zoals de naam al weggeeft, een Cyberpunk-thema.

Maar wat als je deze twee zaken combineert? Petri Levälahti van EA Dice nam de proef op de som en deelde enkele plaatjes van GTA V in een Cyberpunk 2077 mix. De stad Los Santos is donker gemaakt en heeft de vibe van Night City uit Cyberpunk om zich heen hangen. Ook zijn de afgebeelde karakters een inspiratie op Cyberpunk.

Grand Theft Auto V pic.twitter.com/eWOug2cehR — Petri Levälahti (@Berduu) October 19, 2020

Het is niet ondenkbaar dat er uiteindelijk een Cyberpunk 2077 mod komt voor GTA V, gemaakt door de community. Ondertussen kijken fans halsreikend uit naar de release van Cyberpunk 2077, die steeds een stapje dichterbij komt. De game verschijnt op 19 november 2020 voor PlayStation 4, Xbox One en Windows. Dat is ook exact de dag dat de nieuwe PlayStation 5 in de winkels komt te liggen.