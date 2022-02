Wat gaat er nu met al die oude Netflix series gebeuren?

De Marvel series komen in limbo, want verdwijnen van Netflix en zijn niet direct te zien op Disney+. Dit zijn de laatste ontwikkelingen.

Bijzondere ontwikkelingen met de nog resterende Marvel series op Netflix. Zoals je wellicht weet heeft Disney alle rechten in handen van Marvel. Dat betekent dat concurrent Netflix afscheid moet nemen van alles van Marvel zodra de contracten zijn afgelopen. Je verwacht dat vervolgens dat alles van Marvel op Disney+ te zien zal zijn. Dat laatste is dus niet zo.

Netflix Marvel series

Binnenkort verdwijnen Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher en The Defenders. De verwachting was dat deze series verplaatst zouden worden naar Disney+. Op dit moment is er echter nog geen enkele communicatie vanuit Disney noch vanuit Netflix dat dit gaat gebeuren. De series dreigen, voor enige tijd, in limbo te komen.

Bij Gizmodo zien ze meerdere scenario’s waarom dit zou zijn. Het zou te maken kunnen hebben met een rechtenkwestie bijvoorbeeld. Dat Netflix heeft laten optekenen dat de series niet zomaar de volgende week op Disney+ te zien zouden zijn. Een ander scenario is dat Disney er zelf niets over zegt en in maart stilletjes de shows toevoegt aan de bibliotheek. Feit blijft dat er nog veel onduidelijk is. De kans is in elk geval aanwezig dat je Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher en The Defenders een tijdje niet kunt kijken wanneer ze verdwenen zijn van Netflix.