Wat gebeuren er met je Bitcoins als je dood bent?

Een onderwerp waar je misschien nog niet hebt overnagedacht.





Wanneer iemand komt te overlijden dan worden er allerlei zaken geregeld. Vaak zijn er van tevoren ook een hoop dingen duidelijk. Wat vaak echter vergeten wordt zijn de crypto bezittingen. Waar gaan die heen?

De kans is zelfs aanwezig dat anderen niet eens op de hoogte zijn dat je cryptocurrency zoals Bitcoin of Ethereum bezit. Uit onderzoek van het Nederlandse cryptobedrijf BLOX blijkt dat 40% van de Nederlanders niets heeft geregeld voor overdracht van hun bitcoins bij overlijden.

Vorig jaar overleed cryptobeurs-eigenaar Gerald Cotten. Deze man had niets geregeld met zijn cryptobezit. Het gevolg was dat ruim 304 miljoen euro aan crypto verloren is gegaan.

Het is daarom belangrijk om een vertrouwelijke naaste toegang te geven tot je wachtwoord. Sowieso is het bewaren van je wachtwoord op meerdere plekken een idee. Het wachtwoord om toegang te krijgen tot je Bitcoins, bestaande uit 24 karakters, kun je opschrijven op een papiertje. Het is ook goed om dit digitaal ergens te bewaren.

Aan het onderzoek van BLOX deden 1.100 respondenten mee.