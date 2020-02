Wat heeft Poco gedaan met de F1-opvolger?!

De Poco F1 was een groot succes, maar het valt te betwijfelen of de opvolger dat ook gaat zijn.





De Poco F1 van Xiaomi was een ware flagship killer en het goedkope doch solide toestel genoot een flinke achterban. We wachten al ruim een jaar op een opvolger en de laatste tijd horen we rustig aan geruchten over een Poco F2. Die is nu eindelijk hier, al is het niet helemaal wat fans van de Poco F1 hadden gehoopt.

Poco is sinds kort een onafhankelijk merk en dus geen dochteronderneming van Xiaomi meer. Poco brengt nu officieel hun tweede toestel uit in de vorm van de Poco X2. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit geen directe opvolger van de Poco F1. Maar omdat er geen Poco X1 bestaat is het overduidelijk dat het Chinese merk wel een beetje mikt op het grote broer-gevoel.

Maar onder de motorkap is er iets geks aan de hand. Poco is onafhankelijk, sure, maar het merk brengt wel een rebranded smartphone van Xiaomi uit. De Poco X2 heeft exact dezelfde specs als de Xiaomi K30 4G. En hoewel dat voor de prijs een hartstikke prima smartphone is, heeft het niet die flagship killer-energie die de Poco F1 uitstraalde.

Wat krijg je als je de Poco X2 voor (naar verluidt) minder dan $250 koopt? Een 6.7-inch LCD met 120Hz refresh rate, een degelijke Snapdragon 730G, 6 of 8GB RAM, 64/128/256GB opslagruimte en een stevige 4,500mAh batterij (27W laden). Wat betreft camera-setup krijgt de Poco X2 een solide 64MP quad-setup achter, en een dual 20MP selfiecamera.

Kortom, totaal niet verkeerd voor vermoedelijk de helft van de prijs van een toegankelijke OnePlus 7. Aan de andere kant, de onderdelen die in de praktijk de meeste invloed op de performance hebben, zijn niet per se baanbrekend. Sterker nog, de Poco F1 had met de Snapdragon 845 een betere processor dan de Poco X2.

Vooralsnog is het onduidelijk wanneer de Poco X2 buiten India uit zal komen. Daar is hij omgerekend tussen de $225 en $280, afhankelijk van de uitvoering. Maar ondanks die uitzonderlijk schappelijke prijs vraag ik me wel af of de Poco X2, bij een internationale release, dezelfde navolging krijgt als de succesvolle Poco F1.

Foto via GSMArena