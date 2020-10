Wat is beter dan 100W opladen? 100W draadloos opladen! - Apparata

OnePlus ondersteunt vooralsnog ‘maar’ 30W draadloos opladen

100W draadloos opladen is de volgende stap binnen de smarthpone-industrie, zo onthult een lekker.

Grote merken als Samsung adopteren langzaam 45 Watt opladen. Tegelijkertijd schroeven andere merken het wattage op naar 125W. Al dat razendsnel opladen is natuurlijk geweldig nieuws voor de drukke smartphone-bezitter. Maar terwijl 100W snelladen gangbaar wordt, maakt de industrie zich klaar voor de volgende stap: 100W draadloos opladen!

100W draadloos opladen komt eraan

Lekker DigitalChat dropt Twitter het nieuws dat fabrikanten zich voorbereiden op de volgende stap in draadloos opladen. 100 Watt draadloos opladen om precies te zijn. In de tweet (via AndroidAuthority) laat de lekker weten plannen van verschillende fabrikanten te hebben ingezien. Volgens hem richten de niet nader genoemde bedrijven zich op 100W draadloos opladen voor 2021.

Well, I watched the progress of the plans of several manufacturers' laboratories. The target power of wireless fast charging for new phones next year is one hundred watts. — Digital Chat Station (@StationChat) October 12, 2020

De tweet leest:

Nou, ik heb de ontwikkeling van de plannen van meerdere laboratoria van fabrikanten bekeken. Het doel is om de kracht van draadloos opladen voor nieuwe smartphones volgend jaar naar 100W op te schroeven. DigitalChat in een tweet

Nieuwe mijlpaal

Natuurlijk is het al heel wat als je smartphone binnen enkele minuten volledig is opgeladen. Maar als dat ook draadloos kan, dan hebben we het pas echt over een traktatie! De mogelijkheden zijn dan eindeloos. Stel bijvoorbeeld dat er oplaad-pads in het tafeltje in de trein verwerkt zitten. Of op je dashboard.

Welke fabrikanten voor deze nieuwe mijlpaal gaan, is dus niet bekend. Maar naar verluidt krijgen we volgend jaar al de eerste merken die voor 100 Watt draadloos opladen gaan. Het zal dan interessant zijn om te zien wat dat met de gemiddelde accu doet daarentegen. Er zoveel juice zo snel in jagen, is vooralsnog immers niet super goed voor de batterij.