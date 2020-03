Wat is de best verkochte smartphone in Europa?

En nee, het is geen iPhone of ander vlaggenschip...





Eigenlijk ligt de tijd van lijstjes al weer lang achter ons, maar soms komen er toch nog interessante onderzoeken voorbij. Zo zagen we eerder dat de best verkochte smartphone van 2019 wereldwijd de iPhone XR was. Nu we aanvullende onderzoeken zien, blijken er opvallende regionale verschillen te zijn in de verkopen.

Zo is de dominantie van Apple in de totaalcijfers bijna volledig te danken aan Noord-Amerika. Daar heeft het concern van Steve Jobs de hele top 5 in handen. Ook scoort men daar met de iPhone XR de enige positie in dubbel marktaandeel (12%). Nergens anders ter wereld slaagde een producent erin een marktaandeel in dubbele cijfers te halen.

Ook in Europa zien we Apple (met de iPhone XR op een tweede en iPhone 11 op een derde plaats met respectievelijk 4 en 3 %) nog terug, evenals in Azië en de pacific (met uitzondering van China), waar men met 3% marktaandeel voor de iPhone XR een derde plaats inneemt. In China, Afrika en Latijns Amerika wist Apple de top 5 niet te halen.

Ook de Samsung-liefhebbers blijken regionaal sterk verdeeld. In Afrika is de hele top-5 opgebouwd uit Samsung-toestellen en ook in Latijns Amerika vinden we, behalve de Motorola Moto E5 Play (op een derde plek met 4% marktaandeel) alleen Samsungs terug. In Azië en de Pasific zien we de Samsung Galaxy A50 en Samsung Galaxy A10 op een tweede en vierde plaats terug. In Europa blijkt de Samsung Galaxy A50 marktleider met 5%, terwijl de Samsung Galaxy A10 (3%) en Samsung Galaxy A40 (3%) na de iPhones de top 5 volmaken.

In China zien we dat Samsung in de top 5 helemaal geen vermelding weet te scoren en -zoals je aan de toestellen al kon zien- valt op dat de vlaggenschepen nergens de top-5 halen. De toestellen in het budget- en midrange segment blijken veel populairder.

Nu Samsung en Apple in China geen hoge ogen gooien is natuurlijk de vraag welke merken daar domineren. Op de plaatsen 1 en 2 vinden we de OPPO A5 (4%) en OPPO A9 (3%). OPPO blijkt met de A5s ook marktleider in de rest van Azië en de Passific (met 4%), terwijl het merk in de rest van de wereld niet tot de top 5 weet door te dringen. De nummers 3 en 4 in China worden met de Vivo Y93 (2%) en Vivo Y93s (2%) bezet gehouden door Vivo, dat verder nergens voet aan de grond krijgt in de top 5.

Op de laatste plaats vinden we de enige top-5 notering voor Huawei dat met de Huawei P30 (2%) de vijfde plaats wegsleept. Ook voor Realme is met de Realme C2 (2%) nog één notering weggelegd als hekkensluiter van de top 5 in de rest van Azië.

Al met al toch opvallende conclusies. We zijn benieuwd wat 2020 gaat brengen.

Bron: Counterpoint Research