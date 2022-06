Wat is een ‘bear market’ in cryptoland?

We horen steeds dat de crypto’s nu in een ‘bear market’ zitten, we leggen uit wat het nou echt is.

Door financiële websites, analisten, experts en ga zo maar door wordt op dit moment heel vaak de term bear market gebruikt. Dat is in goed Nederlands de berenmarkt. Het principe hierachter is vrij logisch, maar wij leggen het voor je uit.

Bear market

Een 16e-eeuws gezegde luidt: “Het is onverstandig om de huid van een beren te verkopen voordat je hem vangt.” Dat is een van de verhalen die worden gebruikt om uit te leggen waarom iemand die een aandeel verkoopt, in de verwachting dat de prijs ervan zal dalen. Dit noem je dan een ‘beer’. Hieruit volgt dat een markt waarin effecten of grondstoffen voortdurend in waarde dalen, bekend staat als een ‘bear market’, zoals de cryptomarkten nu ervaren. Tevens hebben de aandelenmarkten er nu ook last van, daar komt de term oorspronkelijk vandaan.

Het tegenovergestelde, wanneer activa gedurende een bepaalde periode gestaag stijgen, is een ‘bull-markt’. Deze twee termen worden gebruikt bij grote schommelingen. En bij schommelingen komt emotie kijken. Daarom gebruiken we dan graag de uitdrukkingen als ‘stieren’ en ‘beren’, die doen denken aan de ‘dierlijke geest’ van beleggen.

Wanneer?

De Securities and Exchange Control Commission in Amerika definieert een bearmarkt als een periode van ten minste twee maanden wanneer een brede markt – gemeten door een index zoals de S&P 500 – met 20% of meer daalt. Wanneer het met 20% of meer stijgt gedurende twee maanden of langer, is het een bullmarkt.

Een berenmarkt kan een signaal zijn dat er een recessie aankomt, hoewel het geen perfecte correlatie is. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er drie bearmarkten geweest – op een totaal van 12 – die niet aan een recessie voorafgingen. Nu is dat anders met crypto’s die volatieler zijn, maar op dit moment spreken we wel van een berenmarkt.