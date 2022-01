Wat is een crypto-airdrop?

Steeds meer mensen kopen digitale munten. In deze online wereld komen ook crypto-airdrops voor, wij leggen uit wat dit is.

Het komt steeds vaker voor: crypto-airdrops. Als je al eigenaar bent van digitale munten en je hebt vaak interactie met nieuwe en bestaande platforms heb je het vast al eens gezien. Dat kan je namelijk een airdrop ontvangen. Airdrops omvatten cryptoprojecten die massaal gratis tokens naar hun gemeenschappen sturen om adoptie aan te moedigen. Eigenlijk dus gewoon marketing om waarde te creëren. Ga je hier slim mee om, dan kan je er best wat aan verdienen.

Crypto-airdrop

Het is ook wel een logische strategie. Als je een nieuwe munt hebt gemaakt heeft niemand ze nog. Ook gaan mensen ze niet zomaar kopen. Met een airdrop hopen ontwikkelaars dat ontvangers meer geneigd zullen zijn om deel te nemen aan het bijbehorende project. Zelfs als het alleen is om te leren hoe ze de gratis tokens in iets anders kunnen verzilveren.

Het concept is ook niet nieuw, het bestaat al lang in de offline wereld. Denk hierbij aan een folder die door je brievenbus valt met daarin een kortingskaart. Met deze kaart wordt je aangemoedigd om naar een nieuwe winkel te gaan. Een crypto-airdrop gaat echter niet voornamelijk om de ontvanger geld te laten uitgeven, maar om het bewustzijn te vergroten voor nieuwe projecten en diensten.

Voor wat, hoort wat

Je krijgt het natuurlijk niet voor niets. In de meeste gevallen wordt een crypto-airdrop uitgegeven aan gebruikers, in ruil voor het voltooien van een bepaalde taak. Deze taken omvatten vaak zaken als het volgen van een account op sociale media, een bericht retweeten, het verzenden van een transactie, een account aanmaken of updates ontvangen. En als veel mensen dit doen, zal de waarde van de tokens stijgen. Ook die van jou.