Wat is er aan de hand met Netflix op de Switch

Nintendo wordt als een van de enige platforms gediscrimineerd.

De Nintendo Switch is een gigantisch succes voor het legendarische Japanse gamebedrijf. Fitnessfreaks, Pokémon-liefhebbers en Mario-gamers kunnen allemaal genot halen uit de console-handheld-hybride. Je kunt er zelfs The Witcher 3 op spelen, maar The Witcher kijken kan niet. Waar blijft Netflix voor de Switch?!

De Nintendo Switch ligt alweer bijna drie jaar in de schappen en in de tussentijd is de console veel aantrekkelijker geworden voor een bredere doelgroep. Uiteraard zijn daar de Nintendo-klassiekers als Zelda, Mario en Pokémon altijd van de partij, maar ook steeds meer third party games en diensten worden ervoor beschikbaar. Behalve Netflix.

Op dit moment zijn eigenlijk alleen Hulu en YouTube als ‘streamingdienst’ beschikbaar voor de Nintendo Switch, wat natuurlijk veel te mager is voor een console die in zoveel huishoudens staat.

Het opvallende is dat Netflix begin 2018, een klein jaar na de release van de Nintendo Switch, al aan kijken was naar de mogelijkheid voor Netlfix op de Switch.

Correction: We are still exploring the opportunity with Nintendo, but don't have definitive plans to share at this time. The incorrect original tweet has been removed. — Netflix CS (@Netflixhelps) January 15, 2018

Waarom Netflix er geen werk van maakt is niet helemaal duidelijk. Je zou kunnen stellen dat Netflix eigenlijk al op ieder apparaat met een scherm en een internetverbinding beschikbaar is, dus waarom moet daar nog één bijkomen. Anderzijds kun je net zo goed stellen dat Netflix overal op te kijken valt, dus waarom niet de Switch ook?

Vooralsnog is er niets dat erop wijst dat Netflix hun app naar de Switch brengt. Dat is niet het einde van de wereld voor Switch-gebruikers, maar just saying, wil je de streameroorlog winnen, dan is het sowieso handig om op letterlijk ieder populair apparaat beschikbaar te zijn!

Lees ook: Wel of niet van Netflix naar Disney+?