Wat is er aan de hand met populaire NewProfilePic-app?

Zit Poetin, de schurk van het Kremlin achter onze persoonlijke data aan? Op social media regent het waarschuwingen om de immens populaire NewProfilePic-app niet te downloaden.

De Daily Mail publiceert er zelfs over en social media overstroomt met “experts” die waarschuwen voor deze app die bovenaan de downloadlijstjes staat. Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand?

Allereerst, wat is dit voor een app? Met de New Profile App kun je een selfie van jezelf omtoveren tot een soort schilderij van je gezicht. Met een stukje A.I. software gaat de app aan de slag met je foto en maakt daar een kunstzinnige profielfoto van die je dan weer kan gebruiken voor je verschillende social media. De Android-versie is via de Google Play Store al meer dan 1 miljoen keer gedownload en ook voor de iPhone staat de app hoog in de ranglijsten van de Apple App Store.

Om zo’n schilderachtige profielfoto te krijgen, moet je wel je selfies en je data uploaden naar de server van de app. Daar zitten nu precies de zorgen. De domeinnaam van de site van NewProfilePic is geregistreerd in Moskou. Inderdaad, die stad waar ook Poetin woont. En die staat wereldwijd even niet zo hoog in de populariteitslijstjes.

Persoonlijke data

Zijn de zorgen terecht of valt het allemaal wel mee? Factchecksite Snopes is er verder ingedoken en ook een reactie ontvangen van de appbouwer. “Wij zijn een bedrijf met kantoren in Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. Maar je foto’s of andere gegevens worden niet naar Moskou gestuurd. Al onze apps werken via de servers van Amazon en Microsoft in de VS” Aldus het bedrijf achter de app tegen Snopes.

Screendump gebruiker op Snopes.com

De factchecksite laat een screendump zien van een gebruiker die alle toestemmingen van de app laat zien. Met een oproep om de app vooral niet te gebruiken of te downloaden. Maar zijn deze permissies wel zo afwijkend ten opzichte van andere apps? Het antwoord is nee aldus Snopes. Ook andere populaire apps als TikTok, WhatsApp en Instagram vragen soortgelijke permissies. Je zou kunnen concluderen dat we misschien altijd wat kritischer moeten zijn op welke gegevens we willen delen met de bedrijven achter de apps.

En de Russen dan?

Blijft de zorg over of we die data die we anders met veel plezier met de Yankees en de NSA delen, nu dan toch niet bij het Kremlin terecht komt. Nou de servers staan dus zoals gezegd in de VS bij Amazon en Microsoft. En de domeinnaam is dan misschien wel geregistreerd in Moskou, de oprichter van het bedrijf is inmiddels niet meer in Rusland en het bedrijf staat inmiddels geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden. Als dat geen vertrouwen geeft…