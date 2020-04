Wat is er aan de hand op Marktplaats?

Betrouwbare verkopers zijn nu fraudeurs, duizenden accounts verdwenen.





De site Marktplaats.nl behoeft nauwelijks introductie. Hoewel er, zoals in elke online business wel eens sprake is van fraude of cybercrime heeft men normaal gesproken een ratingsysteem waarbij betrouwbare verkopers een goede reputatie op kunnen bouwen. Sommige verkopers, die ook betalen om te mogen verkopen, bouwen zo al 15 jaar aan hun reputatie.

Sinds gisteren is er echter iets aan de hand op Marktplaats. Er zijn duizenden accounts geblokkeerd van verkopers. Zij kunnen dus niet meer bij hun advertenties en ook niet meer bij de gegevens van kopers. Zo zijn er bijvoorbeeld bezorgetiketten aangemaakt die nu niet meer uitgeprint kunnen worden.

Alsof dit nog niet erg genoeg is stuurt het systeem berichten naar de kopers/bieders waarmee de gedupeerde verkopers in contact geweest zijn waarin Marktplaats hen waarschuwt voor fraude en dat zij mogelijk te maken hebben met een fraudeur.

Dit leidt natuurlijk tot woedende reacties op social media. Wat daarbij opvalt is dat Marktplaats naast kritiek over de storing ook vooral kritiek over haar eigen optreden krijgt. Zo melden gebruikers dat het bedrijf volkomen onbereikbaar is. Ook meldt Marktplaats zelf in een tweet dat de storing opgelost zou zijn, maar dat is volgens de reacties van vele boze gebruikers op social media niet het geval.

Goedemorgen, we zijn op de hoogte van de storing en hebben de storing inmiddels verholpen. Zoals het er zich nu laat uitzien is het een menselijke fout geweest. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de omstandigheden waarin dat kon gebeuren. 1/2 — Marktplaats (@Marktplaats) April 15, 2020

Uiteraard komt deze tik hard aan bij verkopers en zij maken zich zorgen over hun reputatie en de beschikbaarheid van hun gegevens en opgebouwde goede reputatie.

Als ik een voorzet mag geven voor de inhoud van 'helpen': rectificatie per email aan kopers mbt fraudemail en in statement op site, drie maanden gratis advertentie- en promokosten, volledig herstel van account incl. opgebouwde ervaringen. — Peter van Tulder (@Petervantulder) April 15, 2020

De antwoorden die Marktplaats via Twitter deelt bieden echter weinig hoop.

Het kan soms even duren voordat de advertenties worden teruggeplaatst maar als je account al een tijd weer is heropend en ze staan nog niet online dan ben ik bang dat dit niet meer gaat gebeuren. Sorry voor het gedoe!! ^Roel — Marktplaats (@Marktplaats) April 15, 2020

Door de Coronacrisis worden verkopers afhankelijker van online verkopen en dan is zo’n storing bij Marktplaats wel het laatste wat men kan gebruiken. Inmiddels delen zij dan ook al tips om de schade te beperken.

Tip voor @Marktplaats gebruikers. Zoek één van je eigen advertenties op en maak een screenshot van je ervaringen. Ze staan er nu nog! Wellicht handig om aan te tonen richting MP of andere gebruikers als ze onverhoopt weg zijn. #marktplaats — Michel Löhr (@lohr70) April 15, 2020

Ook (aspirant)kopers kunnen de storing merken als zij hun bestellingen niet geleverd krijgen doordat de gegevens onzichtbaar zijn voor de getroffen verkopers. Aangezien Marktplaats de zaak (nog) niet onder controle lijkt te hebben is het dus verstandig om extra alert te zijn en ook contactgegevens van koper en verkoper buiten het platform om uit te wisselen. Hoe verleidelijk het ook is, wellicht is het handig om het zoeken naar verzamelitems even te laten.