Wat is er mis met de Apple HomePod? - Apparata

Apple zou zijn gestopt met het maken van de HomePod. Wat is er aan de hand met de slimme speaker van het Amerikaanse techbedrijf.

Ook Apple heeft het op de markt van de slimme speakers gemunt. Zo lanceerde het bedrijf de HomePod en later de Mini-variant. Of de producten ook echt een succes zijn? Alleen Apple zal het antwoord op die vraag hebben. Volgens analisten valt dat wel mee.

Apple HomePod geen succes

Ming-Chi Kuo, een analist die het vaker bij het rechte eind heeft, stelt dat Apple gestopt is met het produceren van de HomePod. In het rapport staat geschreven dat Apple heeft gefaalde met het betreden van de markt van slimme speakers. Er waren al een hoop andere concurrenten. De HomePod was niet bijzonder genoeg om zijn hoofd boven het drukke veld uit te steken.

Om te voorkomen dat er een ontzettend grote voorraad ontstaat is de productie tijdelijk gestopt, aldus Kuo. Het laat weer eens zien dat niet elke poging van Apple om een nieuw product uit te brengen verandert in goud. Wat dat betreft is het interessant om de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe AirPods koptelefoon te volgen. Gaat dat peperdure ding wél een succes worden? (via Macrumors)