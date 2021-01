Wat is er toch met de Bitcoin aan de hand? - Apparata

Een dalende trend is zichtbaar en sommigen wijten de daling van de Bitcoin aan de nieuwe president van de Verenigde Staten: Joe Biden.

Amerika heeft een nieuwe president en de Bitcoin koers daalt. Geen toeval, aldus sommige geluiden online. Er moet altijd een zondebok gevonden worden om een koersdaling of stijging te duiden en in dit geval is dat blijkbaar Joe Biden.

Bitcoin en Joe Biden

Niet alleen Bitcoin staat in het rood. Ook andere cryptomunten zoals Ethereum en Ripple staan er niet goed voor. Op het moment van schrijven heeft de Bitcoin een waarde van zo’n 31.800 dollar. Dat is een heel ander beeld in vergelijking met enkele weken geleden, toen Bitcoin nog door de 40.000 dollar wist te knallen.

Het negatieve segment helpt niet. Al een langere tijd daalt de Bitcoin langzaam, met de afgelopen uren als voorlopig dieptepunt. Slecht nieuws voor nieuwe investeerders die juist op het hoogtepunt van 40.000 dollar waren ingestapt. Het laat nog eens zien wat een moeilijke belegging Bitcoin kan zijn. Het is een extreem moeilijk te peilen instrument wat dat betreft.

Mocht Joe Biden inderdaad de zondebok zijn in dit Bitcoin verhaal, dan staan investeerders een moeilijke tijd te wachten. De vrees is dat de kersverse president het niet zo heeft op cryptocurrency. Dit, terwijl Trump als een zakenman en het man van het geld werd gezien. Hoe dan ook weer zeer interessante ontwikkelingen. Het is weer de kat uit de boom kijken met de koers van het moment.