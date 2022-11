Wat is Musk echt van plan met Twitter?

De rijkste man ter wereld heeft duidelijke plannen met Twitter, die in de massamedia tussen alle gekrakeel over de vrijheid van meningsuiting, een beetje onderbelicht blijven.

Hoe het allemaal begon

Elon Musk legt de basis voor zijn kapitaal, met het oprichten van PayPal. Deze betaaldienst, uit de anarchistische begindagen van internet, had als bedoeling dat gebruikers van PayPal onderling betalingen konden doen. Dat kan nog steeds, maar het is nu wel een stuk lastiger geworden. Zo moet je een bankrekening koppelen aan PayPal en moet je dus ook een uitgebreid KYC proces doorlopen.

Musk en de PayPal maffia

De vrienden waarmee Musk veel samenwerkt, bekend als de Paypal maffia, hebben ook allemaal deze achtergrond. Hoewel Musk natuurlijk vooral bekend is geworden vanwege de Tesla en SpaceX, bleef hij in zijn achterhoofd met een plan rondlopen om een soort superapp te ontwikkelen, met de werknaam X. Hiervoor heeft hij enkele jaren geleden, voor enkele miljoenen, eindelijk de domeinnaam X.com in handen gekregen.

Bankieren bij Twitter

Met de overname van Twitter wil Musk zijn dromen van internet, zoals het ooit was, laten herleven. Dat betekent dat Twitter een plaats zal blijven waarin de vrijheid van meningsuiting een voorname rol blijft spelen, meer dan nu het geval is. Maar belangrijker is dat Musk van Twitter een soort bank wil gaan maken. Het wordt dan mogelijk om niet alleen geld te versturen en microbetalingen te doen, maar ook een spaarrekening te openen, waar je rente op krijgt.

Wordt X de WeChat van het westen?

Als de honderden miljoenen Twittergebruikers er miljarden gaan worden, en hiervan een groot deel spaarrekeningen aan gaat houden bij Twitter, dan betekent dat dat Musk een werkkapitaal krijgt van honderden miljarden euro’s. Dat is genoeg geld om heel wat ruimtevaartdromen waar te maken. En ook enkele ernstige wereldproblemen op te lossen.

Een centrale rol hierbij, moet de app X gaan spelen. Deze zal een rol gaan vervullen die WeChat in China vervult. WeChat is in het Westen niet echt bekend, omdat deze app alleen in de Chinese taal beschikbaar is en vooral in China wordt gebruikt. Maar in China is het leven bijna onmogelijk zonder WeChat. Met WeChat kan je betalen, recensies achterlaten, sparen, bankieren en ook berichten uitwisselen. Er is ook een sociale mediafunctie. Geen wonder dat WeChat meer dan 1 miljard gebruikers heeft.

Micropaymentsysteem

Een idee dat Musk uit wil gaan voeren, en dat wel eens heel populair zou kunnen worden, zijn micropayments.

Op dit moment is de informatiemarkt niet echt efficiënt georganiseerd. Er is gratis informatie, zoals het Apparata artikel wat je nu leest, en er is betaalde informatie die doorgaans achter een paywall schuilgaat.

De bedragen voor het lezen van een artikel achter een paywall zijn hoog. Je moet vaak een abonnement op een krant afsluiten, om een artikel van bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad te kunnen lezen. Vaak ben je alleen geïnteresseerd in dat ene artikel, en niet in andere artikelen. Bij wetenschappelijke tijdschriften is het helemaal erg, soms moet je honderden euro’s betalen om een artikel te mogen lezen.

Aanbieders van gratis informatie, verdienen dan geld met het tonen van advertenties. Dit verdienmodel loopt echter steeds meer spaak, omdat steeds meer mensen een adblocker hebben geïnstalleerd.

Betaald per view

Met micropayments kan je dit dilemma oplossen. Je zou als lezer dan bijvoorbeeld een paar cent betalen om een artikel te lezen, zonder dat je meteen een duur abonnement af hoeft te sluiten. Musk wil van Twitter een platform maken, waarin schrijvers, videomakers en andere creatievelingen, kleine bedragen kunnen verdienen per keer dat hun creatie wordt bekeken.

En uiteraard kan hij daar dan ook mooi aan verdienen. Het banksysteem van nu is daar niet voor geschikt. Er zijn crypto’s, zoals Solana, waarmee je voor zeer lage kosten (denk aan €0,0002 per betaling) betalingen kan afhandelen. Ideaal natuurlijk, een boeking via iDeal of PayPal kost toch al gauw bijna een euro. Duizenden malen zoveel dus. Hiermee zou Twitter een gat in de markt vervullen.