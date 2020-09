Wat is toch het mysterieuze Google TV voor Chromecast? - Apparata

De nieuwe (gelekte) Chromecast refereert telkens naar Google TV, maar wat is dat toch precies?

Vorige week lekte de eerste beelden van de nieuwe Google Chromecast met toegewijde afstandsbediening. Daarop vonden we onder andere een bijzondere Netflix-knop. Ook werd er gesproken over Google TV, maar tot dusver is het een mysterie waar die naam eigenlijk op slaat. Dit is wat we tot nu toe weten.

Google TV is Android TV

Een nieuwe lek op Reddit (via jSterninja) toont wat we kunnen verwachten van de aankomende Google Chromecast. De lekker laat de daadwerkelijke verpakking zien van het product met daarop verwijzing naar Google TV.

Vooralsnog leunt iedereen naar de conclusie dat Google TV simpelweg een rebranding van Android TV is. Android TV is Google’s besturingssysteem voor slimme televisies en draait alweer een jaar of 6 mee. Maar toch voelt dat een beetje gek, want Android TV heette voor 2014 namelijk Google TV! Tegelijkertijd kwam Google recentelijk met een update voor het OS zonder enige verwijzing naar een nieuwe naam en/of rebranding.

De beschrijving van het product zelf geeft ook het een en het ander weg. Op het doosje staat namelijk: “Google TV brengt al je entertainment naar één plek, zodat het gemakkelijk is om te vinden wat je wilt.” En ja, dit is in principe precies wat Android TV doet. Vooralsnog lijkt het dus op een update van het huidige OS, wat in lijn is met Google’s recente filosofie om alles weer eens van een visuele update te voorzien.

Nieuwe Chromecast

Verder krijg je alles wat je gewend bent van de gadget. Je plugt de Chromecast dongle simpelweg in je smart TV en je hebt Google ondersteuning en een handige interface. Daarnaast kun je ook je smartphone (Android en iOS) aan de Chromecast koppelen om content naar je TV te streamen. En vergeet de nieuwe afstandsbediening uiteraard niet!

Google kondigt de nieuwe Chromecast met Google TV naar verluidt op 30 september aan.