Wat klopt er niet aan dit setje postzegels?

Eigenlijk lijkt deze speciale uitgave ‘DigiArt’ postzegels van PostNL helemaal nergens op. En dat is precies de bedoeling!

Postzegels, een wat achterhaald concept. Ja, je hebt ze nog nodig voor het versturen van brieven, maar ook dat is niet meer het meest frisse concept wat we kennen. Toch wordt er nog aandacht besteed aan postzegels en is het leuk om ze een beetje aan te kleden. Iconische Nederlandse objecten, Koning Willem-Alexander, speciale uitgaven voor de feestdagen, we zien het allemaal terug op onze eigen postzegels.

DigiArt postzegels

PostNL komt nu echter met een bijzonder setje postzegels op de proppen. Het DigiArt postzegelvel is een vijftal postzegels dat helemaal niks te maken heeft met iconische Nederlandse objecten of onze koning. Sterker nog: wat erop staat lijkt helemaal nergens op, alsof je een hersenloze vraagt om iets willekeurigs te schetsen. Grappig genoeg is dat precies wat het is.

Algoritme

PostNL zegt namelijk een wereldprimeur te hebben met de DigiArt postzegels: dit is het eerste setje postzegels dat ontworpen is door een zelflerend algoritme. Het project om deze zegels te ontwerpen is onder leiding van Tim Ottens die data-wetenschapper is bij de afdeling Analytics & Decisions van PostNL. Door de machine oude postzegels te leren kennen, wist de machine een setje postzegels te ontwerpen die je hier ziet. De DigiArt postzegels lijken op wat we kennen, maar tegelijkertijd ook helemaal niet.

Het ging om een proef van Ottens zelf, maar PostNL vond het idee ludiek genoeg om de zegels uit te geven. Dat wordt gedaan met teksten als ‘wereldprimeur’. Tsja, het is een beetje als een turbomotor in een paardenkoets stoppen, dat zou ook een wereldprimeur zijn. Het idee is echter zeker leuk en als je de zegels wil, kosten ze 4,80 euro op de website van PostNL.