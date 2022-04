Wat kost een overnachting midden op de Zuidpool?

Afbeelding via White Desert Antarctica / White Desert Echo Camp

Een overnachting op de Zuidpool in een door de Millennium Falcon geïnspireerde pod. Het gaat je tenminste een paar jaarsalarissen kosten!

Wat kost het om een nachtje op de Zuidpool door te brengen in een luxe doch piepkleine pod? Het ongekend barre continent is zo prachtig als dat het gevaarlijk is. Met gemiddeld temperaturen van maximaal -30 graden Celsius in de zomer is het niet niks om daar warm te blijven. Niet gek dus, dat een midweekje al snel twee jaarsalarissen kost!

Overnachting op de Zuidpool

Iedereen met tienduizenden euro’s op zak kan logeren bij White Desert Echo Camp. Het kamp ligt midden op een enorme vlakte op de Zuidpool. De Sky Pods zijn gemaakt met fiberglas en bevatten een bureau, een bank en een groot bed. Natuurlijk zijn de habitats verwarmd.

Een van de zijden van de pod is gemaakt van glas, waardoor je dus vanuit je bed naar de uitgestrekte vlakte kunt kijken. In het midden van het kamp is een gezamenlijke ruimte, waar gasten kunnen genieten van een sterrendiner gemaakt door een privéchef.

Misschien een Social Deal zoeken?

Dat alles is vanzelfsprekend niet goedkoop. Sterker nog, de goedkoopste optie voor een overnachting op de Zuidpool kost je tenminste €58.000 voor een paar nachten en dan moet je er eerst eens in Kaapstad zien te komen! Helaas is deze optie überhaupt al uitverkocht.

De goedkoopste optie die op het moment van schrijven nog beschikbaar is, kost ruim €96.000 voor 7 nachten! Wellicht toch maar even Social Deal in de gaten houden of er nog last-minute tickets voor de Zuidpool te vinden zijn? Of wellicht een dozijn goedkopere reizen boeken.