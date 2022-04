Zo belachelijk duur is een overnachting op het ISS

Hoeveel kost een overnachting op het ISS per persoon? Daar heeft NASA bijzonder specifieke cijfers over.

Deze week vertrokken vier burgers naar het ISS en daar zijn ze ondertussen veilig aangekomen. Hotel International Space Station heeft een ongekend uitzicht, maar wat kost een overnachting in het meest afgelegen bed dat er is? Laten we zeggen dat de kans klein is dat je in de nabije toekomst een ruimteslaapje zal plegen.

De prijs van een overnachting op het ISS

Vrijdagavond vertrokken drie burgers en een ex-astronaut richting het ISS met ruimtemissie Ax-1. Elon Musk’s SpaceX faciliteerde de reis met een Falcon 9-stuwraket en een Dragon-module voor de passagiers.

Aan boord van de Dragon zitten niet zomaar mensen, maar steenrijke mensen. Volgens TheVerge betaalt ieder van de inzittenden namelijk grofweg 55 miljoen dollar om richting het ruimtestation te vliegen. Ofwel 1447 gemiddelde jaarinkomens van een Nederlander. De prijzen die NASA rekent geven goed weer hoezo een overnachting in het ISS zo ongekend duur is. Daar zit alles bij inbegrepen, waaronder:

Eten en drinken: $2000 per dag per astronaut

Bevoorrading zoals medicijnen, kleding en werkgerij: $40 tot $1500 per dag per astronaut

Voorbereiding eten en verwerken van afval: $88.000 tot $164.000 per dag per astronaut

Voorbereiding en planning: $4.800.000 per missie

Het grootste vraagteken is de kosten voor het in leven houden van de astronauten in het ISS, daarover zegt NASA niets. De prijs van dingen als zuurstof, WC’s en alles wat met tech te maken heeft beschrijft de ruimtevaartorganisatie niet.