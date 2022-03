Wat krijg je als je Super73 met BMX combineert? Dit!

Wederom een gave one-off van Super73, dit keer staat de elektrische fiets in het teken van BMX.

De basis van een Super73 is natuurlijk het toffe ontwerp. Regelmatig komt het bedrijf met one-off speciaaltjes en die zien er stuk voor stuk ook gewoon vet uit. Daar is deze Super73 BMX geen uitzondering op. De fiets is een ode aan de oerjaren van het BMX’en in Californië. Super73 komt zelf uit deze Amerikaanse staat, dus één en één is twee in dit geval.

BMX als hobby en als sport kennen we in Europa al jaren, maar het begon in de jaren zestig in Californië. Jonge kinderen waren gefascineerd door de motorcrosshelden in die tijd. Het stunten op verbouwde fietsen werd nagedaan door de kinderen en zo werd BMX geboren.

Met de 50-jarige geschiedenis van BMX in het achterhoofd heeft Super73 een custom one-off fiets gemaakt. Het is een eerbetoon aan de sport. In de basis is het een Super73 ZG. Het model heeft een kleine wendbare frame en is wat dat betreft prima te gebruiken als BMX. Met een topsnelheid van 25 km/u kan de tweewieler voldoende snelheid behalen om stunts uit te voeren.

Helaas is het een one-off en zal Super73 geen eigen BMX maken van de Super73 ZG. Maar misschien kun jij het model als inspiratie gebruiken om er zelf één om te bouwen. Precies zoals de kinderen dat deden in de jaren zestig met hun eigen fiets.