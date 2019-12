Wat krijg je als je ‘what is iMessage’ op Google intikt?

Niks!

Als je al heel je leven in het Google ecosysteem ‘vast zit’, dan zou je je mogelijk kunnen afvragen wat Apple’s berichten-app iMessage precies is. Mocht je dat in de Google-app op je Android-smartphone daarentegen intikken, dan heb je ongeluk. Niet alleen kan het zijn dat je geen resultaat krijgt, soms crasht de app zelfs helemaal! Wat is er aan de hand?

Een gebruiker op het Android-forum op Reddit maakte een zeer interessante ontdekking. Wanneer je ‘what is iMessage’ intikt in Google eigen app voor Android, dan blijken er geen resultaten tevoorschijn te komen. In sommige gevallen crasht zelfs de hele app.

Op het eerste gezicht lijkt de verklaring voor de hand te liggen: Die viespeuken bij Google censureren de boel. Dat, of het is een grappige easter egg. Het mooie van Reddit is daarentegen dat de collectieve denkkracht het vooroordeel van het individu kan verpulveren.

Het Reddit-forum /r/Google ontdekt dat de crashes niet zozeer met de Apple zoekopdracht te maken hebben. Naast ‘what is iMessage’ zorgen ook ‘what is message’, ‘what’s message’, ‘what are my messages’, ‘check my messages’, ‘show messages’, ‘my messages’, ‘my message’ en ‘get messages’ voor een crash. Kortom, het vermoeden dat ‘imessage’ de boosdoener is blijkt niet waar. Het gaat om ‘messages’ zelf.

Het lijkt erop dat Google je berichten voor wil lezen, maar door de war raakt als je geen Assistant gebruikt. Hoe dan ook, wij hebben de crash op twee toestellen niet kunnen repliceren. Gek, want een van de Reddit-gebruikers met een OnePlus 5T (Android Pie) heeft het probleem wel, maar mijn OnePlus 5 (Android Pie) niet. Je ingestelde standaardtaal of locatie zouden tevens impact kunnen hebben.

Hoe dan ook, geen extreme censuur of een stout grapje van Google, maar een daadwerkelijke bug die een beetje ongelukkig uitkomt.

