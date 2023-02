Wat kun je doen om online oplichting te voorkomen?

In 2022 heeft de Fraudehelpdesk een half miljoen aan meldingen ontvangen over oplichting (off- en online). In bijna 8 duizend gevallen werd ook financiële schade gemeld. De grootste oorzaak was beleggingsfraude. In totaal werd er in dit jaar 43 euro buit gemaakt. Wat kun je doen om oplichting online te voorkomen? Je leest de belangrijkste tips om fraude en oplichting te voorkomen in deze blog.

Tip #1 Weet met wie je in zee gaat

Veel mensen worden met mooie verhalen verleid om over te gaan tot aankoop. Ben je van plan iets te kopen? Controleer dan in het AFM register of degene die producten of diensten wilt verkopen een AFM vergunning heeft. Wanneer de verkoper niet in het register terug te vinden is, kun je contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten. Of controleer hier zelf de verkopergegevens.

Adobe Reader kun je gebruiken om pfd-bestanden te bekijken, te ondertekenen en samen met anderen eraan te werken. Deze pfd bestanden worden als aanvalsfactor gezien. Criminelen sturen je een pdf-bestand. Open je dit bestand? Dan kunnen criminelen je gehele computer overnemen. Zorg er dus voor dat je Adobe altijd geüpdate is.

Tip #3 Voorkom spear phishing

Spear phishing betekent dat oplichters zoveel mogelijk informatie willen verzamelen over hun potentiële slachtoffers. Met deze informatie kun je worden overtuigd dat ze legitiem zijn. Mensen zijn soms onvoorzichtig met informatie die online wordt gedeeld via bijvoorbeeld sociale media. Voorkom spear phishing door:

Je sociale media accounts op privé te zetten in plaats van openbaar;

Geef nooit je inloggegevens weg aan iemand anders;

Zorg ervoor dat de beveiligingssoftware op je computer regelmatig wordt geupdate;

Pas regelmatig je wachtwoorden aan;

Accepteer geen vriendschapsverzoeken of volgverzoeken van mensen die je niet kent;

Klik nooit op links die je ontvangt op social netwerksites. Ook niet als dit vanuit je vrienden wordt gestuurd;

Controleer of de website die je bezoekt wel beschermd is. Dit kun je herkennen aan ‘https’ met een icoon van een hangslot;

Vul niet overal je contactgegevens in, zeker niet op openbare sites.

Tip #4 Bekijk goed wat de opties voor betalen zijn

Onthoud dat je niet verplicht bent om voorafgaand aan je aankoop te betalen. Het is vaak mogelijk om ook achteraf te betalen. Wanneer je betaalt met je creditcard en het product niet geleverd krijgt, heb je de mogelijkheid het geld terug te vragen via je creditcardmaatschappij.

De kans is groot dat je wel eens een phisingmail ontvangen hebt. Ben je benieuwd naar wat er gebeurt wanneer je in een phisingmail trapt? Hieronder wordt een fragment weergegeven van de videoserie ‘Fraudebestrijders’: