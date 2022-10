Wat kun je doen tegen zadelpijn op je fiets?

Een perfect zadel voor iedereen bestaat niet. Iedereen heeft namelijk een andere bouw. Wist je dat zadelpijn daarnaast niet alleen te maken heeft met je zadel, maar ook met je eigen houding op de fiets? Ook hoe je fiets staat afgesteld heeft invloed op je zadelpijn. Mensen die wat zwaarder zijn, zullen meer zadelpijn ervaren. Mensen die lichter zijn, zullen minder last hebben van zadelpijn.

Heb je last van zadelpijn tijdens het fietsen? In dit artikel lees je tips om zadelpijn te voorkomen.

Sta stil bij je houding op de fiets

Over het algemeen kun je zeggen dat er drie fietshoudingen zijn. De eerste is rechtop. Meestal zie je deze houding op een stadsfiets, zoals bij de Cortina U1 RN 2022. De tweede houding die je vaak ziet is licht voorovergebogen. Dit zie je vaak bij een vakantiefiets. Daarnaast heb je ook de diepe fietshouding. Dit zie je vaak bij een racefiets, zoals bij de Koga Colmaro Sports 2022.

De minste kans op zadelpijn heb je in de tweede fietshouding: licht voorovergebogen. Waarom? Je zit op deze manier niet met al je gewicht op je zadel.

Soort zadel bij zadelpijn

Heb je last van zadelpijn als je fietst? Hieronder geven we de meest voorkomende zadelpijn plekken en welk zadel hier het beste bij past.

Zitbotjes doen pijn

Heb je vooral last van je zitbotjes? Koop dan een zadel die wat zachter is. Ook kun je wat dieper gaan zitten op je huidige zadel. Dit doe je door iets verder voorovergebogen te zitten met een lager stuur. In deze houding is de afstand tussen je zitbotjes wat kleiner. Het kan zijn dat je in deze houding behoefte hebt aan een wat smaller zadel. Ook een verende zadelpen kan soms verlichting bieden als je last hebt van je zitbotjes tijdens het fietsen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de XLC Rio.

Stuitje doet pijn

Heb je vooral last van je stuitje als je fietst? Koop dan een wat harder zadel of probeer om minder rechtop te gaan zitten. Zo voorkom je dat al het gewicht op je stuitje zit. Ook kan een bredere gleuf in het midden van je zadel verlichting bieden.

Last van een geïrriteerde huid

Heb je last van een geïrriteerde huid als je op je fiets zit? Koop dan een wat harder zadel en zet deze waterpas. Hierdoor voorkom je schuiven op je zadel. Ook kun je in dit geval een fietsbroek aanschaffen met een zeem erin of trek onder je gewone kleding een onderbroek aan met een zeem erin.

Bovenstaande tips gevolgd en toch nog last van een geïrriteerde huid? Dan is het beste om zinkzalf te gebruiken, bijvoorbeeld Cutimed Protect.

