Wat moet je in godsnaam in een Meta winkel?

Het kan aan ons liggen, maar wat zou je te zoeken hebben in een fysieke winkel van Meta?

Een tijdje geleden kondigde Facebook aan dat het moederbedrijf achter alle services (onder meer Facebook, WhatsApp en Instagram) nu door het leven zou gaan als Meta. Om vernieuwend te zijn maar eigenlijk nog meer om de metaverse onder de aandacht te brengen. Daar wil Meta namelijk op inzetten.

Meta winkel

Klinkt leuk, maar het idee van de metaverse is nou juist dat het allemaal een grote digitale wereld is. Hoezo heb je dan een fysieke Meta winkel nodig? Simpel: omdat Meta wil dat je hun metaverse ervaart. Vandaar dat het bedrijf een winkel opent in Californië.

Metaverse experience

Het idee wordt natuurlijk dat je de metaverse kunt ervaren met de hardware van Meta. In de Meta winkel kun je genieten van hardware van Meta die hun metaverse op gang brengen. Denk aan de Ray-Ban Stories smartglasses, de Quest 2 VR-bril en dergelijken. Zo weet je snel of de metaverse iets voor jou is. Meta wil van wel.

Je moet dus wel even naar de VS om de winkel te ervaren. Als je zeker wil dat je de metaverse thuis wil ervaren, kan dat natuurlijk door het allemaal thuis te bestellen.