Wat nou Tikkie? Je kunt straks geld versturen met WhatsApp

WhatsApp komt met een nieuwe feature waarmee je via WhatsApp geld kunt versturen en ontvangen.

In een blogpost kondigt WhatsApp een nieuw betaalsysteem via de chat-app aan. Met WhatsApp Payments kun je simpelweg geld versturen via de applicatie. Je hoeft dus niet eens meer naar Tikkie of je bankieren-app om een betaalverzoek aan te maken. Je verstuurt gewoon ‘ik krijg nog geld van je, klootzak’ via je reguliere WhatsApp-gesprek en boem, je kunt zo geld ontvangen. Het slechte nieuws? Het is een vermomming van Facebook Pay.

WhatsApp Payments laat je geld versturen

WhatsApp Payments is dus het versturen en ontvangen van geld via WhatsApp. De feature was al een tijdje in beta in India. Naar verluidt zorgen problemen met de wetgeving daar voor vertraging. Dus gaat het van oorsprong Amerikaanse bedrijf naar de één na grootste markt: Brazilië.

Gebruik van de functie is gratis voor particulieren. Alleen bedrijven betalen 3.99% van het bedrag om betalingen van klanten te innen. De feature is dan ook deels gericht op kleine bedrijven die via WhatsApp betaalverzoeken willen versturen.

Op basis van Facebook Pay

Maar het nadeel is dat de populaire chat-app, die sinds 2014 van Facebook is, gebruik maakt van het betaalsysteem van het sociale medium. Het werkt simpel: je linkt een Visa of Mastercard credit- of debit-kaart aan Facebook Pay en via WhatsApp kun je betaling of verzoeken versturen.

Facebook Pay is niet per definitie slecht, maar het roept wel vragen rondom privacy op. Geven gebruikers op deze manier nog meer persoonlijke informatie aan Facebook? Ik bedoel, het platform weet al precies wat je leuk vindt; daar komt nu potentieel ook nog je geldstroom bij. Nu hoeven we niet te doen alsof grote banken zo’n brave jongens zijn. Maar na alle keren dat Zuckerberg zijn privacy-wanpraktijken bij congreszittingen heeft moeten verdedigen, voelt dit een beetje raar.

Hoe dan ook, de feature is vanaf vandaag in Brazilië beschikbaar. En wanneer kunnen wij ermee aan de slag? “We kijken ernaar uit om in de toekomst iedereen deze mogelijkheid aan te bieden,” zo zegt WhatsApp in de blogpost.

Lees ook: WhatsApp krijgt ontzettend handige QR contact feature